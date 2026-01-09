Puro Deporte

Clubes de Primera División ya suman 100 movimientos para el arranque del Torneo Clausura 2026

La Unafut informó que la ventana de fichajes del para el Torneo Clausura 2026 finaliza el próximo martes 3 de febrero

Por Juan Diego Villarreal
Torneo Clausura 2026 Jesús Batiz (Sportinf FC) Douglas Sequeira (Liberia) Enzo Fernández (Cartaginés) Mario González (San Carlos) 9 de enero del 2027 La Nación
Jesús Batiz (Sportinf FC), Douglas Sequeira (Liberia), Enzo Fernández (Cartaginés) y Mario González (San Carlos), son los últimos jugadores fichados para el Torneo Clausura 2026. (La Nación/La Nación)







