Clubes de Primera División ya suman 100 movimientos para el arranque del Torneo Clausura 2026

Jesús Batiz (Sportinf FC), Douglas Sequeira (Liberia), Enzo Fernández (Cartaginés) y Mario González (San Carlos), son los últimos jugadores fichados para el Torneo Clausura 2026.

Cuando solo restan cuatro días para el arranque del Torneo Clausura 2026, los clubes de la Primera División suman 100 movimientos en sus planillas, entre fichajes y jugadores que quedaron libres.

Sin duda, los 10 clubes de la máxima categoría han intensificado sus contrataciones con el objetivo de conformar equipos más competitivos. Algunos lo hacen con la meta de luchar por puestos de clasificación a las semifinales y otros para evitar el descenso a la Segunda División.

Hasta el momento, el equipo que menos ha fichado es el campeón nacional, Liga Deportiva Alajuelense, que únicamente reporta la contratación del delantero Kenneth Vargas, quien la temporada anterior militó en el Club Sport Herediano.

Por el contrario, la escuadra que más futbolistas incorporó a sus filas es San Carlos, con 14 refuerzos, en su afán por salir del último lugar de la tabla de posiciones.

La Unafut informó que la ventana de fichajes para el Torneo Clausura 2026 finalizará el próximo martes 3 de febrero, por lo que los equipos tendrán tres semanas más para terminar de apuntalar sus planillas de cara al certamen.

El Torneo Clausura 2026 definirá a los cuatro equipos que clasificarán a la Copa Centroamericana de este año, así como al club que descenderá a la Liga de Ascenso, por lo que no habrá margen de error.

El campeonato, dedicado al exvolante del Herediano y mundialista en Italia 90 Germán Chavarría, arrancará este martes 13 de enero con dos compromisos: Pérez Zeledón enfrentará a San Carlos a las 5 p. m. en el estadio Municipal de Pérez Zeledón, mientras que Saprissa recibirá a Puntarenas a las 8 p. m. en el reducto morado.

Para el miércoles 14 de enero, Sporting FC recibirá al Herediano a las 7 p. m. en el estadio Puente Piedra de Grecia, y Cartaginés hará lo propio ante Guadalupe a las 8 p. m. en el estadio Rafael Fello Meza.

La primera jornada finalizará el jueves 15 de enero, cuando Alajuelense estrenará su título número 31 frente a Liberia, a las 8 p. m., en el estadio Alejandro Morera Soto.

Los movimientos

Alajuelense

Llegadas

Kenneth Vargas (Delantero)

Salidas

Diego Campos (Delantero)

Kenyel Michel (Delantero)

Johnny Álvarez (Portero)

Dorian Rodríguez (Delantero)

John Paul Ruiz (Lateral)

Marcelo Sarvas (Asistente técnico)

Saprissa

Llegadas

Minor Álvarez (Portero)

Bancy Hernández (Delantero)

Rachid Chirino (Delantero)

Tomás Rodríguez (Conversaciones)

Luis Javier Paradela (Delantero)

Salidas

Gustavo Herrera (Delantero)

Warren Madrigal (Delantero)

Esteban Alvarado (Portero)

Herediano

Llegadas

José Giacone (Entrenador)

Diego Giacone (Asistente técnico)

Manuel Víquez (Preparador físico)

Keysher Fuller (Lateral)

Everardo Rubio (Delantero)

Randall Leal (Volante)

José de Jesús ‘Tepa’ González (Delantero)

Salidas

Wálter Cortés (Lateral)

Axel Amador (Delantero)

Brian Rubio (Delantero)

Juan Luis Pérez (Defensa)

Jafet Soto (Entrenador)

Cartaginés

Llegadas

Amarini Villalotoro (Entrenador)

Enzo Fernández (Delantero)

Salidas

Andrés Carevic (Entrenador)

William Quirós (Defensa)

Everardo Rubio (Defensa)

Marco Ureña (Delantero)

Mauro Quiroga (Delantero)

Jesús Bátiz (Delantero)

Liberia

Llegadas

Erick Cubo Torres (Delantero)

Abner Hudson (Delantero)

Yoserth Hernández (Volante)

Mauricio Villalobos (Volante)

Douglas Sequeira (Defensa)

John Paul Ruiz (Lateral)

Salidas

Keysher Fuller (Lateral)

Johan Cortés (Defensa)

Barlon Sequera (Volante)

Freddy Álvarez (Volante)

Puntarenas FC

Llegadas

Farbod Samadian (Defensa)

Randy Taylor (Delantero)

Renzo Carballo (Delantero)

Dorian Rodríguez (Delantero)

Wesly Decas (Defensa)

Salidas

Nelson Andrade (Delantero)

Jorge Roque (Defensa)

Jean Carlos Sánchez (Defensa)

Esteban Cruz (Delantero)

Pérez Zeledón

Llegadas

Ethan Drummond (Delantero)

Joshua Canales (Volante)

Andrey Soto (Delantero)

Kenneth Carvajal (Volante)

Máximo Pereira (Delantero)

Miguel Ajú (Portero)

Salidas

Luis Alberto López (Defensa)

Cristopher Solano (Volante)

Jorman Aguilar (Delantero)

Fabián Chaves (Volante)

Fabrizio Alemán (Delantero)

Sergio Carmona (Volante)

Jussef Delgado (Portero)

José Miguel Cubero presentó a Andrés Carevic (der.) como el nuevo técnico de Sporting. (Prensa Sporting/Prensa Sporting)

Sporting FC

Llegadas

Andrés Carevic (Entrenador)

Omar Royero (Asistente técnico)

Juan Carlos Herrera (Preparador físico)

Marco Ureña (Delantero)

Alex López (Volante)

Johnny Álvarez (Portero)

Jesús Bátiz (Delantero)

Salidas

Erick Cubo Torres (Delantero)

Alejandro Reyes (Volante)

Yoserth Hernández (Volante)

Douglas Sequeira (Defensa)

Guadalupe FC

Llegadas

Mauricio Wright (Delantero)

Axel Amador (Delantero)

Harry Rojas (Volante)

Salidas

Kenneth Carvajal (Volante)

Leonel Peralta (Defensa)

David Herrera (Defensa)

Bryan Vargas (Volante)

Jeikel Venegas (Delantero)

San Carlos

Llegadas

Kenneth Cerdas (Volante)

Jorman Aguilar (Delantero)

Jeikel Venegas (Delantero)

Brian Martínez (Delantero)

Pablo Fonseca (Defensa)

Mario González (Portero)

Salidas

Bryan Oviedo (Lateral)

Wílmer Azofeifa (Volante)

Jaylon Hadden (Volante)

Andrey Soto (Volante)

Daniel Díaz (Delantero)

Nextaly Rodríguez (Delantero)

Alexandre Lezcano (Portero)

Rachid Chirino (Delantero)