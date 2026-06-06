Puro Deporte

Cierres viales y cambios en paradas de autobús por la Maratón de San José este domingo

La Maratón San José 2026 arranca este domingo 7 de junio a las 4:30 a.m. y los cierres se extenderán durante toda la mañana

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
La salida y la llegada de la Maratón San José 2026 será en el Parque Central, por lo que la Avenida Segunda estará cerrada este domingo. (Marcela_Bertozzi)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Gran Maratón San JoséCierres en San José
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.