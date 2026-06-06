Cierres viales y cambios en paradas de autobús por la Maratón de San José este domingo

La salida y la llegada de la Maratón San José 2026 será en el Parque Central, por lo que la Avenida Segunda estará cerrada este domingo.

La Maratón San José BCR 2026, que se realizará este domingo 7 de junio a partir de las 4:30 a. m., tendrá un impacto directo sobre las principales vías del cantón central de la capital con cierres totales y parciales de calles, así como modificaciones en las paradas y recorridos del transporte público.

El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José (CCDR San José), en conjunto con la Municipalidad de San José, aplicará cierres temporales y regulaciones de tránsito desde la madrugada del domingo, con el fin de garantizar la seguridad de las personas corredores y del público asistente.

La organización le solicita a la ciudadanía evitar circular en vehículo por el centro de San José entre las 4:30 a. m. y las 11:30 a. m., así como utilizar rutas alternas y atender las indicaciones de las autoridades. Si vive o trabaja cerca del recorrido, planificar sus desplazamientos con anticipación.

Principales zonas impactadas

Los recorridos de las pruebas de 42K, 21K, 10K y 5K abarcarán vías nacionales y cantonales en los distritos Hospital, Catedral, Merced, Carmen, Mata Redonda, Zapote y San Francisco de Dos Ríos, incluyendo sectores estratégicos como:

Parque Central de San José (salida y meta).

Paseo Colón.

Avenida Segunda.

Avenida 10.

La Sabana.

Avenida de las Américas.

Sectores cercanos al Estadio Nacional y al Gimnasio Nacional.



La realización de la Maratón San José 2026 cerrará el paso vehícular por las principales vías de la capiral por al menos ocho horas. (Marcela_Bertozzi)

Tipos de cierres viales

Cierres totales

Parque Central y sector norte de la Catedral Metropolitana.

Avenida Segunda, entre calles 1 y 4.

Cierres parciales

El resto del recorrido contará con cierres parciales y desvíos regulados de acuerdo con el avance de la competencia. En todos los cruces se permitirá el paso transversal de vehículos cuando no haya flujo de atletas.

La Maratón San José tendrá distancias de 42 km, 21 km, 10 km y 5 km, recorriendo distritos Hospital, Catedral, Merced, Carmen, Mata Redonda, Zapote y San Francisco de Dos Ríos. (Marcela_Bertozzi)

Transporte público

Centro de San José

Se habilitarán paradas provisionales entre 200 y 400 metros al norte de la Iglesia de La Merced para las rutas provenientes de Alajuela y Heredia.

Las rutas de Zapote y Curridabat (Ruta 65) trasladarán sus paradas a la avenida 6, entre calles 3 y 5, al costado sur del Colegio Superior de Señoritas.

Las rutas de Tirrases, Linda Vista y San Francisco de Dos Ríos (Ruta 72) operarán desde Avenida 6, entre calles 1 y 3, así como Calle 3, entre avenidas 8 y 10.

Sector Parque Braulio Carrillo y La Merced

Las rutas San José–La Uruca (Ruta 10) tendrán una parada provisional en la avenida 3, entre calles 6 y 8.

Las rutas de Barrio México (Ruta 16) operarán con ajustes temporales, utilizando calles 5 y 7, así como avenidas alternas para mantener el servicio.

Hatillo, Desamparados y Zona Sur

Las rutas de Hatillo (Ruta 90) tendrán paradas temporales en la avenida 8, entre calles 8 y 10.

Las rutas de Desamparados, Los Guido y la Zona Sur operarán principalmente por la Ruta Nacional 209, manteniendo paradas cercanas a sus terminales habituales.

Las rutas de Los Santos ingresarán y saldrán por Plaza González Víquez.

Servicio de taxis

Se suspenderán temporalmente las paradas de taxi ubicadas en los costados norte y este del Parque Central, sobre la avenida 2 y calle 0.

Todas las paradas y recorridos del transporte público volverán a la normalidad conforme se reabran las vías durante la mañana.