Puro Deporte

Ciclista Federico ‘Lico’ Ramírez sufrió atropello en Cartago

El pedalista Federico ‘Lico’ Ramírez fue llevado al hospital Max Peralta de Cartago, tras el accidente

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Federico Lico Ramírez Panamericano de Ciclismo de Gravel, Hacienda Sol y Mar Colorado de Abangares 5 de julio del 2025 Fotografía Juan Diego Villarreal
Federico 'Lico' Ramírez se proclamó campeón Panamericano Máster de la modalidad de ciclismo de Gravel, en Hacienda Sol y Mar en Colorado de Abangares, en junio pasado. (La Nación/Fotografía Juan Diego Villarreal)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Federico Lico RamírezAtropello en CartagoCiclismo de montaña
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.