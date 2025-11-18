Ciclista Federico ‘Lico’ Ramírez sufrió atropello en Cartago

Federico 'Lico' Ramírez se proclamó campeón Panamericano Máster de la modalidad de ciclismo de Gravel, en Hacienda Sol y Mar en Colorado de Abangares, en junio pasado.

El ciclista conocido como el “Campeón del pueblo”, Federico Lico Ramírez Méndez, sufrió un atropello este martes 18 de noviembre mientras entrenaba en su natal Cartago.

Lico, quien cumplió 50 años el pasado 4 de noviembre, es uno de los corredores más queridos por su pundonor deportivo, coraje y determinación sobre la bicicleta.

El oriundo de Cot de Cartago fue campeón de la Vuelta a Costa Rica en el año 2000, es el máximo ganador de la Ruta de los Conquistadores con cinco cetros y, en dos ocasiones ganó la Vuelta a Chiriquí, en Panamá.

Además, compitió en los Juegos Olímpicos de Pekín China 2008, donde participó en la categoría masculina de Cross-country

En este 2025 se proclamó campeón Panamericano Máster de mountain bike, así como campeón continental de la modalidad de gravel, demostrando que sigue siendo un pedalista muy competitivo y disciplinado.

De acuerdo con el periodista Víctor Jarquín, editor del medio digital Hablemos de Ciclismo y Algo Más, el percance se dio en el conocido puente Bailey en Cartago, cuando un vehículo lo golpeó en un costado y lo hizo caer de su bicicleta.

“Pude hablar con Federico y está bien. Lico venía descendiendo de Cot de Cartago y en el puente el vehículo lo impactó. Federico se puso de pie inmediatamente y llamaron a la Cruz Roja para que lo revisaran. En el momento sentía un fuerte golpe en el costado, en las costillas, por lo que fue trasladado al Hospital Max Peralta de Cartago”, indicó Jarquín.

El incidente se dio a eso del mediodía, cuando hay bastante tránsito en la vía, por lo que mucha gente lo reconoció y preguntó por su estado de salud.

“Su esposa y su familia llegaron al lugar para acompañarlo. Federico estaba bien, se encontraba orientado y conversó con algunas personas. Se debe esperar el parte médico para conocer el alcance de las lesiones”, agregó Jarquín.