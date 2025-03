Christian Bolaños también está en contra de José Giacone por sus decisiones en la ofensiva

Si hay alguien autorizado para hablar de fútbol es Christian Bolaños, exfigura del Deportivo Saprissa, quien no se guardó nada y dio su posición sobre una de las decisiones más llamativas del cuerpo técnico morado: el uso de Kendall Waston como delantero.

Bolaños no está de acuerdo en que se use al defensor como 9, tal y como jugó en los dos partidos contra Vancouver por la Copa de Campeones de la Concacaf y ante Sporting en el torneo nacional.

“En un mundo ideal para serte sincero no es normal, no es normal de que tengas un defensa central y lo utilices de delantero. Yo creo que eso no se ve en el fútbol élite”, dijo Christian a Extra Deportes y reproducidas por Tigo.

Bolaños fue más allá y explicó por qué esa movida de Giacone de pasar al central como delantero no se ve en el fútbol moderno.

“Yo creo que eso no se ve en el fútbol élite. ¿Por qué? Por un tema de recorridos, de tiempos, uno como jugador cuando sale de una posición a la que está acostumbrado es totalmente otra cosa”, añadió el ídolo de Saprissa.

Más allá de la improvisación con Waston, la falta de delanteros confiables en el equipo es una de las grandes preocupaciones de la afición morada. Actualmente, José Giacone cuenta con cuatro atacantes naturales: Sabin Merino (lesionado), Ariel Rodríguez, Orlando Sinclair y Fabricio Alemán, pero ninguno ha logrado ganarse la confianza de los aficionados ni ser la solución ofensiva que necesita el equipo.

José Giacone ya dejó muy claro que la nueva posición de Kendall Waston es en el ataque.

Christian Bolaños es uno de los hombres de más recorrido en el mundo del fútbol que hay en el país. Sin duda una voz autorizada para hablar del Deportivo Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

“Es un jugador fundamental. Cuando la pelota va bien dirigida, él te pone a jugar en el área rival. Si está bien rodeado, se convierte en una preocupación constante para el adversario, que debe asignarle uno o dos defensores para neutralizarlo, lo que abre oportunidades para sus compañeros. Kendall es muy importante para nosotros”, opinó José Giacone.