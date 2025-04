César Alpízar, técnico de Puntarenas FC: ‘Hicimos 35 minutos desastrosos’

Puntarenas FC cayó en Nicoya contra Liga Deportiva Alajuelense (0-2) y César Alpízar analizó lo ocurrido en el juego.

- ¿Por qué la diferencia entre la primera y la segunda parte?

- La diferencia fueron los primeros 35 minutos, obviamente la Liga hace un buen juego, mantiene su nivel y su dinámica. Nosotros hicimos 35 minutos desastrosos, no estuvimos concentrados, no estuvimos a la altura, ya lo hablamos en el camerino.

”Tengo que hacer el análisis debido para poder identificar lo que sucedió, pero la disposición del grupo fue irreconocible. Al final, la Liga es un gran equipo, mantuvo su dinámica y se encontró los goles de buena manera”.

- Siguen cayendo derrotados contra los rivales directos y ahora van contra Herediano...

- Son equipos con buen nivel, eso no desmerita el trabajo que hemos hecho en el torneo, somos un equipo que siempre va al frente. Iniciamos complicados en la tabla y seguimos compitiendo, dependemos de nosotros, solo necesitamos tres puntos para estar clasificados. Ya sabemos que esta es la exigencia de estar ahí en los primeros lugares. Nos dará madurez para lo que viene.

- Llevan tres partidos sin ganar, ¿cómo está el equipo para el cierre?

- Todo el torneo hemos generado esa expectativa, estamos en zona de clasificación como todo el Clausura, la mayoría de segundos o primeros. Para un equipo como nosotros, que venimos de estar peleando el descenso, no se puede desmeritar.

”Sabemos que es complicado lo que viene. Hemos tenido variables como sanciones y el terreno de juego (sanción al Lito Pérez). No comparto cosas que están sucediendo, pero son parte de. No podemos quedarnos en un bache; es complicado mantener el nivel al máximo, pero no siento que el equipo se haya caído".

- ¿Qué significa contar con futbolistas que ya han jugado instancias finales?

- Es importante tener jugadores de experiencia, aunque es direrente competir en Puntarenas a lo que ellos han vivido en el pasado en otros equipos. Tenemos que sobreponernos de los baches que podamos tener.

“Nos estamos metiendo en problemas por dos partidos, es un equipo que tiene que crecer, es mejor que nos haya pasado ahorita y sobreponernos para lo que viene. Vamos a ver de qué está hecho Puntarenas”.

- ¿Qué análisis hace de la segunda vuelta del Clausura, donde son el sexto equipo?

- Yo sigo de tercero y seguimos compitiendo por la clasificación. Es un mismo torneo, en la tabla seguimos compitiendo. Si nos ponemos a segmentar el torneo, no tiene sentido, hay que verlo como un todo. Habrá partidos que no nos salen las cosas, hicimos una buena primera vuelta y estamos luchando por la clasificación.