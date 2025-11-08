Celso Borges y Bryan Ruiz se unieron para hacer y vender hamburguesas

Celso Borges, jugador de Liga Deportiva Alajuelense y de la Selección Nacional, y Bryan Ruiz, excapitán de la Tricolor, se unieron para regalar sonrisas, saludos, apretones de manos, fotos, selfies, pero, sobre todo, para preparar hamburguesas.
Celso y Bryan son parte de los famosos que participaron en una nueva edición del Gran Día, una jornada solidaria.
McDonald’s Costa Rica es la empresa encargada de “reclutar” a figuras del deporte, la farándula e influencers, quienes se pusieron el delantal y prepararon los deliciosos Big Mac.
Este viernes 7 de noviembre, durante todo el día, McDonald’s destinará el 100% de las ventas de Big Mac a la Fundación Infantil Ronald McDonald y al programa de empleabilidad YouthCan! de Aldeas Infantiles SOS.
Desde temprano, los 79 restaurantes del país se llenaron de actividades, música, entusiasmo y la presencia de deportistas como Celso y Bryan, dispuestos a colaborar.
“Recuerden que hoy es el gran día y los esperamos en McDonald’s para que compren su Big Mac y puedan apoyar a todos los niños y jóvenes de Costa Rica”, dijo Bryan Ruiz en un video en su cuenta de Instagram.
@mundo.escazu
#Negocios Conversamos con Bryan Ruiz en esta celebración del Gran Día McDonald’s♬ sonido original - mundo.escazu
También en Instagram, Celso afirmó que el Gran Día es “la jornada solidaria más importante de McDonald’s”.
“Durante esta campaña, el 100% de las ventas de Big Mac benefician a Fundación Infantil Ronald McDonald y por eso cada Big Mac cuenta, ya sea que lo compren en los restaurantes o en la app, de una manera sencilla y muy fácil”, destacó Celso Borges.
Durante el día, McDonald’s realizó eventos especiales en varios restaurantes, entre ellos Plaza del Sol, Lindora, Guachipelín, Santa Ana-Ruta 27 y Heredia, con la participación de Bryan Ruiz, Yokasta Valle, Keyla Sánchez y otras personalidades.