Celso Borges y Bryan Ruiz se unieron para hacer y vender hamburguesas

Celso Borges, jugador de Liga Deportiva Alajuelense y de la Selección Nacional, y Bryan Ruiz, excapitán de la Tricolor, se unieron para regalar sonrisas, saludos, apretones de manos, fotos, selfies, pero, sobre todo, para preparar hamburguesas.

Celso y Bryan son parte de los famosos que participaron en una nueva edición del Gran Día, una jornada solidaria.

McDonald’s Costa Rica es la empresa encargada de “reclutar” a figuras del deporte, la farándula e influencers, quienes se pusieron el delantal y prepararon los deliciosos Big Mac.

Este viernes 7 de noviembre, durante todo el día, McDonald’s destinará el 100% de las ventas de Big Mac a la Fundación Infantil Ronald McDonald y al programa de empleabilidad YouthCan! de Aldeas Infantiles SOS.

Desde temprano, los 79 restaurantes del país se llenaron de actividades, música, entusiasmo y la presencia de deportistas como Celso y Bryan, dispuestos a colaborar.

“Recuerden que hoy es el gran día y los esperamos en McDonald’s para que compren su Big Mac y puedan apoyar a todos los niños y jóvenes de Costa Rica”, dijo Bryan Ruiz en un video en su cuenta de Instagram.

También en Instagram, Celso afirmó que el Gran Día es “la jornada solidaria más importante de McDonald’s”.

“Durante esta campaña, el 100% de las ventas de Big Mac benefician a Fundación Infantil Ronald McDonald y por eso cada Big Mac cuenta, ya sea que lo compren en los restaurantes o en la app, de una manera sencilla y muy fácil”, destacó Celso Borges.

Durante el día, McDonald’s realizó eventos especiales en varios restaurantes, entre ellos Plaza del Sol, Lindora, Guachipelín, Santa Ana-Ruta 27 y Heredia, con la participación de Bryan Ruiz, Yokasta Valle, Keyla Sánchez y otras personalidades.