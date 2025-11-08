Puro Deporte

Celso Borges y Bryan Ruiz se unieron para hacer y vender hamburguesas

Los futbolistas no lo pensaron para sorprender con sus platillos

Por Milton Montenegro

Celso Borges, jugador de Liga Deportiva Alajuelense y de la Selección Nacional, y Bryan Ruiz, excapitán de la Tricolor, se unieron para regalar sonrisas, saludos, apretones de manos, fotos, selfies, pero, sobre todo, para preparar hamburguesas.








