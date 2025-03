Celso Borges cree en la remontada de Alajuelense contra Pumas

Ciudad de México, México. - “Me hubiese encantado otro resultado, por supuesto. Sin embargo, creo que se puede hacer, se puede hacer en la vuelta. El equipo tiene argumentos para poder realizarlo”, expresó el capitán de Liga Deportiva Alajuelense, Celso Borges.

Los rojinegros acababan de perder 2-0 contra Pumas, en la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf y dijo que lo ocurrido deben verlo como otro aprendizaje para provocar algo distinto el próximo jueves 13 de marzo en el Estadio Alejandro Morera Soto.

La reflexión en la Liga es profunda. Por números, tienen claro que la regularidad los caracteriza, siendo el mejor equipo desde que empezó la temporada, pero eso no alcanza. La semifinal la perdió por detalles y la final también.

En México, viendo el panorama del partido general, el desempeño era bueno, hasta las desatenciones. La Liga no sufrió, pero pecó en los detalles.

”Por más que hable y que diga, al final va a importar lo que hagamos y el resultado. Lo más que podemos hacer es ganar nuestros partidos. Y esa es la manera que tenemos de agradecerle a toda la gente que viajó a México, a toda la gente que va a los estadios y nos apoya. Decir más cosas sobre eso sería un poco redundante a todo lo que hemos dicho”, comentó Celso Borges.

El capitán manudo es claro en que deben poner más atención y que tienen que estar mucho más concentrados en ese otro tipo de juego.

”Son fuertes, pero creo que lo podemos hacer mejor”, citó el mediocampista, lamentando los goles de Robert Ergas y Rodrigo Funes.

“No es muy usual, que ni siquiera nos cabeceen en el área, pero sí, es una parte del juego importantísima y vital que tenemos que cuidar. Y la exigencia está ahí. Tenemos que ir por todo, es por eso que estamos jugando en este club y tenemos que aguantar esa exigencia”, mencionó, en alusión a que viene una seguidilla fuerte de partidos.

“A nosotros se nos pone la vara muy alta porque es lo que este club merece y tenemos que hacerlo bien”, mencionó Celso Borges, quien cree que nada está perdido en esta serie contra Pumas.

La Liga perfectamente podría derrotar a los universitarios en la Catedral, pero debe tener mucho cuidado con el gol de visita.

“Yo soy muy positivo, la verdad. A pesar de que no era un resultado que queríamos, nos hubiera encantado hacer un gol a nosotros, pero la serie está ahí viva. No es el otro caso como nos pasó el año pasado, que también era un poquito más complicado. Está viva. Y viendo lo que vimos en la cancha de Pumas, me lleva a pensar que podemos hacer algo”, concluyó Celso Borges.

