Cecilia Poll empieza su cosecha de medallas para Belén en los Juegos Nacionales Limón 2026

El equipo de Belén, al que pertenece Cecilia Poll, encabeza la disciplina de la natación de los Juegos Nacionales

Por Juan Diego Villarreal
La nadadora Cecilia Poll, es especialista en las distancias largas, en la natación.







Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

