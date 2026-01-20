Cecilia Poll empieza su cosecha de medallas para Belén en los Juegos Nacionales Limón 2026

La nadadora Cecilia Poll, es especialista en las distancias largas, en la natación.

La nadadora Cecilia Poll, hija de la medallista olímpica Claudia Poll, inició este martes la cosecha de medallas para la representación de Belén en los Juegos Nacionales Limón 2026.

Cecilia ganó la presea dorada en la prueba de los 1500 metros libre, la más extensa de la natación, con un tiempo de 17 minutos, 19 segundos y 85 centésimas (17:19.85), con lo que estableció un nuevo récord en la categoría de 16 a 17 años.

En las justas del 2024, Poll también había conquistado esta misma prueba con un registro de 17:57.58, superando la marca de Daniela Alfaro, impuesta en los Juegos del 2019 con un crono de 18:13.67.

Para la nadadora belemita, esta fue su segunda medalla de oro en unos Juegos Nacionales, tras la edición anterior del 2024. Además, en las actuales justas caribeñas se adjudicó el bronce en los 800 metros libre.

En total, ya acumula siete preseas.

En las justas anteriores, Cecilia ganó una medalla de oro en los 1500 metros libre, una de bronce en los 800 metros libre, una de plata en los 400 metros combinado, otra plata en los 200 metros dorso y un bronce en los 400 metros librel, así como sus dos preseas en las justas de Limón 2026.

Poll se dejó la primera prueba de la natación del segundo día de competencias, al igual que su compañero Emiliano Fallas, quien también se adjudicó el primer lugar.

La jornada concluyó con la competencia de los 200 metros combinado, en la categoría mayor, tanto en femenino como en masculino.

Stephanie Venegas, de Belén, con una marca de 2:32.30, y Sebastián Solano, de Goicoechea, con un tiempo de 2:13.80, fueron los ganadores de esas últimas preseas doradas, según informó el Icoder en un comunicado de prensa.

Belén también dominó los 400 metros de relevos combinados en la categoría Juvenil A (13-14 años), con Belén Umaña, Sebastián Márquez, Josué Cordero y Nicole Flores, así como en Juvenil B, con Randell Villegas, Montserrat Torres, Emiliano Fallas y Micaela Mazzari.

A mitad del programa de natación de los Juegos, Belén acumula 19 medallas de oro, 16 de plata y 11 de bronce, para un total de 46 preseas.

En la segunda casilla del medallero aparece San José, con once oros, ocho platas y ocho bronces (27 en total), mientras que muy cerca, en el tercer lugar, se ubica Naranjo, con diez oros, seis platas y siete bronces (23 en total).

El cuadro de los cinco primeros lo completan Santa Ana, con ocho oros, doce platas y diez bronces, y Goicoechea, con ocho oros, cuatro platas y tres bronces.

La tercera fecha de la natación se disputará este miércoles y la cuarta y última el jueves, siempre a partir de las 9 a. m.