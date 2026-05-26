Carlos ‘el Pibe’ Valderrama enfrenta conflicto familiar tras acusaciones por supuestas amenazas y disputa por un terreno en Colombia

El conflicto involucra a Carlos Valderrama, su esposa y un familiar que denunció presuntas amenazas y un desalojo.

Una disputa familiar y legal entre el exfutbolista colombiano Carlos el Pibe Valderrama, su esposa Elvira Isabel Redondo y Ricaurte Tobías Redondo Guarnizo tomó relevancia pública luego de la difusión de un video en redes sociales que expuso acusaciones por presuntas amenazas y un supuesto desalojo en Santa Marta, Colombia.

Ricaurte Tobías Redondo Guarnizo, hermano de la esposa del exjugador, señaló a la pareja por supuestamente recurrir a personas armadas para intimidarlo y forzarlo a abandonar un terreno ubicado en el barrio Aeromar, una zona cercana al aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta.

La representación legal de Valderrama respondió con un comunicado oficial en el que rechazó las acusaciones y aseguró que el caso forma parte de un proceso jurídico que avanza ante la Fiscalía General de la Nación.

¿Qué denunció el familiar de Carlos Valderrama?

Según el relato divulgado por Ricaurte Tobías Redondo Guarnizo, los hechos comenzaron a mediados de abril del 2026 en un lote donde indicó que vive desde hace 16 años.

El denunciante afirmó que enfrenta problemas de salud debido a una enfermedad renal crónica y una condición oncológica.

Además, indicó que el 14 de abril un grupo de personas armadas llegó a la vivienda de su hija. Según su versión, estas personas exigieron el desalojo del terreno y señalaron actuar en nombre de Valderrama y su esposa.

Redondo Guarnizo sostuvo que presentó una denuncia formal el 15 de abril.

También aseguró que días después regresó al sitio bajo custodia policial y encontró la edificación derribada. Según su relato, sus pertenencias ya no estaban en el lugar.

El familiar de la esposa del exfutbolista explicó que decidió difundir el video debido a preocupaciones por la seguridad de su familia.

Defensa de Carlos Valderrama rechaza las acusaciones

La firma jurídica que representa a Carlos Valderrama y a Elvira Isabel Redondo rechazó las afirmaciones de manera categórica.

Los abogados calificaron los señalamientos como tendenciosos y señalaron que, según su posición, carecen de sustento fáctico y probatorio.

La defensa sostuvo además que el denunciante estaría utilizando la imagen pública del exfutbolista con el objetivo de generar presión sobre las autoridades encargadas del proceso.

El equipo legal indicó que el conflicto por la propiedad del terreno se tramita actualmente ante la Fiscalía 17 Local de Santa Marta.

En esa instancia, los representantes del exjugador manifestaron que no existe intención de conciliación y señalaron que aportarán pruebas para sostener que sus representados son las personas afectadas dentro del litigio.

Defensa menciona otro proceso entre las partes

Los representantes legales también revelaron antecedentes judiciales entre los involucrados.

Según la información divulgada por la defensa, existe una denuncia previa por violencia intrafamiliar contra Ricaurte Tobías Redondo Guarnizo en la Fiscalía 13 Cavif de Santa Marta.

Esa acción legal la presentó Elvira Isabel Redondo por presuntas agresiones psicológicas anteriores al conflicto relacionado con el inmueble.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.