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Carlos ‘el Pibe’ Valderrama enfrenta conflicto familiar tras acusaciones por supuestas amenazas y disputa por un terreno en Colombia

Un video difundido en redes sociales expuso acusaciones contra el exfutbolista colombiano y abrió un nuevo capítulo judicial

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
El exfutbolista colombiano Carlos el Pibe Valderrama aparece antes del partido de ida de los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga MX entre Monterrey y Pumas en el Estadio BBVA, en Monterrey, estado de Nuevo León, México, el 28 de noviembre del 2024. (Foto: Julio César Aguilar / AFP)
El conflicto involucra a Carlos Valderrama, su esposa y un familiar que denunció presuntas amenazas y un desalojo. (JULIO CESAR AGUILAR/AFP)







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El Tiempo Colombia

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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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