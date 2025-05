Carlos Castro casi llora por Alajuelense y Allan Alemán lo remató con la canción ‘Salir segundos’

Carlos Castro, exjugador de Alajuelense, sufrió doble el miércoles, luego de la final contra Herediano.

Primero lo invadió la tristeza al ver cómo la Liga perdió 1-0 y se quedó sin título, una vez más sin alzar la copa. Después tragó grueso cuando, en el programa La Platea, Allan Alemán lo vaciló y se dio gusto molestándolo, porque su querido cuadro manudo, una vez más, se quedó al final de la orilla.

El “Dóberman”, como le dicen los rojinegros a Castro y quien ganó cinco títulos con la Liga —para muchos, el mejor lateral izquierdo que ha tenido el equipo—, confesó que estuvo a punto de llorar.

“Me sentí demasiado triste. Sentí ganas de llorar, claro que uno lo siente. Yo siento el ácido, porque el amor es muy grande por el club, pero hay que seguir al frente y valiente, ponerle el pecho a las balas”, dijo Carlos Castro.

LEA MÁS: Marcel Hernández extiende su paternidad sobre Alajuelense

En La Platea, Allan Alemán le puso la canción Salir segundos, de la serie argentina Cebollitas, que se transmitió de 1997 a 1998.

“En el programa tenía impotencia, pero esto es así: quien gana, disfruta, y quien pierde debe aceptar todo lo que venga. Uno quiere revertir eso, pero ya no estoy en la cancha para revertirlo, porque es ahí, en el verde, donde se revierte todo esto. Ya no está a mi alcance, apoyo al equipo y el sufrimiento está. En algún momento puede cambiar la historia”, destacó Carlos Castro en declaraciones a La Nación este jueves 29 de mayo.

Alajuelense ha estado presente en las últimas cinco finales. No fue campeón y se dejó tres subtítulos consecutivos. Incluso, tiene más subcampeonatos (31) que campeonatos (30), y Carlos Castro tiene claro por qué no han logrado festejar como campeones.

🎶No es importante ni el fin del mundo

Arriba chicos somos segundos 🎶 pic.twitter.com/SL0vw1xR2v — TD Más (@tdmascrc) May 29, 2025

“Nos ha pasado de todo. Podemos llegar al final como líderes, invictos, entrar de cuartos o de terceros, tener más puntos... Todos los panoramas los hemos vivido y no alcanzamos el objetivo. Hay que ver qué hacer para lograrlo, y para mí es claro: en el momento de la hora de la verdad, quienes juegan deben dar un poco más en las finales para sacar el objetivo”, señaló Castro.

El “Dóberman” añadió que no culpa a nadie. Es más, ni pierde la ilusión. Para él, en algún momento, Alajuelense pasará de las tristezas a las alegrías.

“Se ha hecho lo imposible: contrataciones, movimientos de todo tipo para alcanzar el objetivo final, pero se sigue sin llegar a buen puerto. El sentimiento que uno tiene por la Liga es muy grande, abarca muchas cosas y es duro. No culpo a la gente, porque siento que se intenta contratar lo mejor, pero no llega el título y a uno le duele. Me duele mucho”, expresó Carlos Castro.

"Nos ha pasado de todo y me duele mucho", dijo Carlos Castro, exjugador de Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

Carlos Castro insistió en que ahora está del otro lado, como aficionado, dijo él, y siempre le pasa lo mismo: quedarse en la fase donde no pueden pasar.

“Yo quisiera jugar, pero ya no puedo. Como dije antes, es en el rectángulo donde se cambia esta historia. Estoy dolido, pero la ilusión siempre va a estar, independientemente de quién esté como técnico, porque han pasado muchos y no han logrado la meta. Ya son varios años de tener la opción de tocar la gloria y no se hace. Lo único que le queda a uno es apoyar y estar en las buenas y no tan buenas”, opinó Carlos Castro.

Castro no sabe qué pasará en el futuro con, con la posibilidad de armar equipo, recomendar y quitar jugadores, trabajar la pretemporada y dirigir todo el campeonato.

“Óscar es uno de los referentes nuestros. Siempre lo tenemos muy presente por todo lo que hizo por el equipo, y si él va a estar al mando, yo le enviaré las buenas vibras. Siempre estaré anuente a apoyarlos y a ayudar en lo que uno pueda aportar”, dijo Carlos Castro, quien tragó grueso y, en La Platea, hasta se vaciló solo cuando Alemán le dijo: “Charlie, tranquilo, en cualquier momento se acaba”, y Castro respondió: “Diay, mae, Cartago duró 82 años”, a lo que Gabriela Jiménez, conductora del programa, replicó: “Pero cómo va a dar ese dato”.