Campeones a lo NBA: Escazú gana en baloncesto y recibe anillos de campeón por primera vez en la historia

La Liga Superior de Baloncesto 2025 llegó a su salto más alto este sábado 19 de julio en el Palacio de los Deportes, con una final que pasará a la historia. En un juego 5 cargado de drama, emoción y altísimo nivel, Escazú Escoba logró lo impensado: remontar una serie adversa y consagrarse campeón nacional tras derrotar 71-70 a Abogados Seminario, en un duelo que se definió literalmente en la última jugada.

Dirigidos por Nicolás Marín, los escazuceños no solo igualaron la serie luego de caer en el juego 3, sino que encontraron la fórmula para frenar a un equipo que parecía encaminarse al bicampeonato. La intensidad defensiva, los ajustes tácticos y el carácter fueron claves para que Escazú recuperara la corona y celebrara por todo lo alto con su afición.

Abogados Seminario con su uniforme amarillo y Escazú del otro lado con su vestimenta azul (Redacción Perfil/Rodrigo Calderón)

La figura indiscutible de las Finales fue Mario Herrera, elegido como MVP tras una serie donde brilló por su consistencia, entrega y liderazgo. En el juego decisivo, su capacidad para anotar desde la larga distancia y su presencia en ambos costados de la cancha fueron determinantes. La energía de Herrera contagió al equipo, y terminó siendo el alma competitiva de este Escazú campeón.

El medio tiempo fue un verdadero espectáculo. Los Heredia Old Stars Panthers llenaron de energía el Palacio de los Deportes con una vibrante presentación que puso a bailar a la afición y mantuvo el ambiente en ebullición. El duelo estuvo tan parejo, que al descanso el marcador era 34-35 a favor de Abogados Seminario, presagio de que el cierre sería de infarto.

Al iniciar el último cuarto, el marcador estaba 49-48 a favor de Escazú, y el duelo se mantuvo parejo hasta la última jugada. Con solo un segundo en el reloj, Abogados tuvo la oportunidad de empatar el juego desde la línea de tiros libres. D’Angelo Smith fue el encargado de ejecutar tres lanzamientos, pero solo encestó dos, dejando el marcador final en 71-70 a favor de Escazú y negándole a su equipo el bicampeonato.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el reconocimiento a Ian Martínez, quien fue el dedicado especial del partido. El jugador costarricense llegó a apoyar a su hermano Avery Martínez, quien con este título nacional escribió su propio capítulo en la historia del baloncesto costarricense y logra ser la segunda generación de los Martínez en ser campeones y el primero en conseguir un anillo de campeón para la familia. Avery, visiblemente emocionado tras el juego, expresó lo que significó para él esta final.

Avery Martínez campeón nacional. Del otro lado Ian Martínez homenajeado de la noche junto a Víctor Madrigal presidente de la LBS (Redacción Perfil/Rodrigo Calderon)

“Que mi hermano esté aquí, yo pensé que no iba a estar, me sorprendió. Eso significa mucho. También que mis papás, mi familia estén… es la primera vez que toda mi familia me ve jugar, porque nunca han podido ir todos a Estados Unidos o Europa. Ganar en el Palacio de los Deportes, donde mi papá y mi tío Kay jugaron, significa todo para mí”, declaró entre lágrimas Avery Martínez, campeón nacional con Escazú.

Otro capítulo especial se escribió fuera de la cancha. Marlon Blanco, legendario árbitro del baloncesto costarricense, dirigió su último partido profesional tras 35 años de trayectoria. La Liga Superior de Baloncesto lo homenajeó en esta gran final, que fue su despedida como árbitro de la LSB. Blanco continuará ligado al deporte desde el ámbito dirigencial, pero su silbato ya queda en la historia.

Tras 35 años como árbitro profesional, Marlon Blanco (al centro) se despide del arbitraje acompañado por su equipo arbitral en la final de la LSB 2025. (Redacción Perfil/Rodrigo Calderón)

Este campeonato no solo se recordará por lo parejo de la serie y la calidad de los partidos, sino también por ser la primera vez que la LSB entrega anillos de campeón, al estilo de las grandes ligas como la NBA. Escazú Escoba queda así en los libros como el primer equipo costarricense en recibir este reconocimiento simbólico, marcando un hito en la historia del baloncesto nacional.

Con el trofeo en manos, los escazuceños celebraron un campeonato merecido. Una final para el recuerdo, un juego 5 que tuvo de todo: emoción, talento, espectáculo y corazón. La LSB 2025 se despide por lo alto, dejando claro que el baloncesto costarricense vive uno de sus mejores momentos.