Campeón olímpico de triatlón tomará la partida en exigente competencia en Costa Rica

El triatleta británico Alistair Brownlee (centro) se encuentra en Costa Rica para competir en el XTERRA Costa Rica 2026, este fin de semana en Las Catalinas, Guanacaste.

El triatleta británico Alistair Brownlee, doble campeón olímpico, competirá este fin de semana en nuestro país, en un escenario que combina playa, montaña y una reconocida red de senderos para competencias de resistencia.

Brownlee, medallista de oro en triatlón en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, competirá en el XTERRA Costa Rica 2026, que se realizará del 21 al 23 de agosto en Las Catalinas, Guanacaste.

Cerca de 1.000 atletas de 16 países tomarán la partida en una exigente competencia que marcará un hito para el deporte nacional, al convertir por primera vez a Costa Rica en sede del XTERRA Americas Trail Run Championship, campeonato continental que reunirá a destacados especialistas de la región.

El XTERRA es un circuito mundial de triatlón. A diferencia del triatlón tradicional, sustituye el ciclismo de carretera por ciclismo de montaña (MTB) y la carrera a pie por senderos (trail running), todo en plena naturaleza, mientras que la natación se realiza en aguas abiertas.

Alistair, quien además compitió junto a su hermano Jonathan Brownlee en Juegos Olímpicos y campeonatos mundiales y fue nombrado miembro de la Orden del Imperio Británico, comentó en una conferencia de prensa este miércoles que espera disfrutar del evento y descubrir nuestro país de una forma diferente.

“Costa Rica es un lugar increíble para disfrutar de la aventura y del deporte, rodeado de naturaleza. Estoy muy contento de estar aquí, conocer un nuevo destino y ahora tener la oportunidad de competir en XTERRA. Agradezco a kölbi por hacer posible esta experiencia y enfrentar nuevos retos”, comentó Brownlee.

El medallista olímpico aseguró que una de las razones por las que decidió competir en el XTERRA fue para apoyar a su amigo Leonardo Chacón, con quien compartió durante alrededor de 20 años en diferentes eventos alrededor del mundo.

“Cuando suena la señal de salida, siempre estoy listo para hacer lo mejor que pueda. Contra Leo he competido por un largo periodo de tiempo. Sé que hace una gran labor al organizar este evento y ha venido desarrollando el deporte del triatlón en Costa Rica. Los deportistas siempre son importantes en un país”, aseguró Brownlee.

El programa deportivo incluirá el XTERRA Americas Trail Run Championship en diferentes distancias, así como el XTERRA Triathlon Cross, en las modalidades Sprint, Full y Relevos.

Las competencias se desarrollarán bajo los estándares internacionales del circuito XTERRA y conforme a la reglamentación de la Federación Unida de Triatlón (FEUTRI).