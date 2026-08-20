Puro Deporte

Campeón olímpico de triatlón tomará la partida en exigente competencia en Costa Rica

El medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016 vino a apoyar a su amigo Leonardo Chacón

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Alistair Brownlee XTERRA Costa Rica 2026 Leonardo Chacón 19 de agosto del 2026 Corttesía: MJ Comunicación
El triatleta británico Alistair Brownlee (centro) se encuentra en Costa Rica para competir en el XTERRA Costa Rica 2026, este fin de semana en Las Catalinas, Guanacaste. (Corttesía: MJ Comunicación /La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Alistair BrownleeXTERRA Americas Trail Run Championship,Leonardo Chacón
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.