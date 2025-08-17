Puro Deporte

¿Cambiarán las reglas del boxeo tras la muerte de los dos pugilistas japoneses?

Las muertes de dos boxeadores en una misma cartelera en Tokio reabren el debate sobre la seguridad en este deporte

Por El Nuevo Día / Puerto Rico / GDA
Boxeo.
Dos muertes en Tokio provocan debate sobre la seguridad en el boxeo. La OMB y comisiones estudian posibles ajustes para evitar nuevas tragedias. (La Nación Argentina. /La Nación Argentina.)







