Brincar una fogata, cargar peso y subir montañas: Así fue la carrera más brutal realizada en Costa Rica

La primera edición de la carrera de obstáculos Spartan Race Costa Rica 2025 puso a prueba la fortaleza mental de los participantes

Por Juan Diego Villarreal
Spartan Race Costa Rica 2025 Primera edición de Spartan Race Costa Rica 2025 Hacienda la California, Orosi de Cartago 19 de octubre del 2025 Fotografías. Alonso Tenorio
Los atletas participantes en la carrera Spartan Race Costa Rica 2025, debian brincar una fogata antes de ingresar a la meta. (Alonso Tenorio/Fotografías. Alonso Tenorio)







