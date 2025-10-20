Brincar una fogata, cargar peso y subir montañas: Así fue la carrera más brutal realizada en Costa Rica

La adrenalina, la fuerza y la determinación se apoderaron este domingo 19 de octubre de la Hacienda La California, en Orosi de Cartago, durante la primera edición de la Spartan Race Costa Rica 2025, presentada por Scotiabank.
Reconocida como la carrera de obstáculos más exigente del mundo, la Spartan Race desafió a los competidores con un recorrido que combinó resistencia física, estrategia y fortaleza mental, en medio de un entorno natural rodeado de montañas, cafetales y ríos cristalinos.
La versión costarricense ofreció una experiencia integral para atletas y familias, con zonas recreativas, espacios gastronómicos, exhibiciones y productos oficiales de la marca, en una jornada llena de energía y compañerismo.
En la categoría élite masculina, el gran vencedor fue Joseth Céspedes Moya, quien completó el exigente trazado en 00:33:20. Lo escoltaron Fernando Varela Solís (00:34:00) y Henrry Venegas (00:34:30), en una cerrada disputa por el podio.
Por su parte, en la rama femenina, Sofía Bonilla se proclamó campeona con un registro de 00:49:30, seguida por Viviana González (00:58:52) y Elizabeth Cubero (01:06:22).
La competencia tuvo un marcado sello internacional, con la presencia de atletas provenientes de Chipre, México, Panamá, Estados Unidos, Gran Bretaña y Guatemala, quienes se unieron a los costarricenses para enfrentar los exigentes obstáculos del recorrido.
En cuanto a los resultados por categorías de edad, los ganadores fueron los siguientes:
• Masculina:
• 16-17 años: Matías Kelenyi – 1:19:23
• 18-24 años: Brandon Robert Murillo – 55:06
• 25-29 años: Luis Miguel Quirós Oviedo – 47:18
• 30-34 años: Luis Miguel Martínez Obregón – 44:44
• 35-39 años: Tito Barquero – 46:42
• 40-44 años: Alex Ureña Cordero – 39:45
• 45-49 años: Leonardo Muñoz Recalde – 47:18
• 50-54 años: Emiliano Prado Martínez – 49:52
• 55-59 años: Roberto Castro – 59:53
• Femenina:
• 25-29 años: Tamara Sancho – 1:08:06
• 30-34 años: Jhoely Daniela Mora Madrigal – 1:13:59
• 35-39 años: Carolina Barboza Fuentes – 58:55
• 40-44 años: Vanessa Mora Hernández – 59:12
• 45-49 años: Elisa Trullinger – 57:31
Con esta primera edición, la Spartan Race Costa Rica 2025 marcó un hito en el calendario deportivo nacional, consolidándose como una cita que combina deporte, naturaleza y espíritu de superación.