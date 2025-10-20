Brincar una fogata, cargar peso y subir montañas: Así fue la carrera más brutal realizada en Costa Rica

Los atletas participantes en la carrera Spartan Race Costa Rica 2025, debian brincar una fogata antes de ingresar a la meta.

La adrenalina, la fuerza y la determinación se apoderaron este domingo 19 de octubre de la Hacienda La California, en Orosi de Cartago, durante la primera edición de la Spartan Race Costa Rica 2025, presentada por Scotiabank.

Reconocida como la carrera de obstáculos más exigente del mundo, la Spartan Race desafió a los competidores con un recorrido que combinó resistencia física, estrategia y fortaleza mental, en medio de un entorno natural rodeado de montañas, cafetales y ríos cristalinos.

Spartan Race Costa Rica 2025 celebró primera edición

La versión costarricense ofreció una experiencia integral para atletas y familias, con zonas recreativas, espacios gastronómicos, exhibiciones y productos oficiales de la marca, en una jornada llena de energía y compañerismo.

Los competidores debían balancearse en uno de los obstáculos, como parte de las pruebas a vencer en la carrera. (Alonso Tenorio/Atenorio)

En la categoría élite masculina, el gran vencedor fue Joseth Céspedes Moya, quien completó el exigente trazado en 00:33:20. Lo escoltaron Fernando Varela Solís (00:34:00) y Henrry Venegas (00:34:30), en una cerrada disputa por el podio.

Por su parte, en la rama femenina, Sofía Bonilla se proclamó campeona con un registro de 00:49:30, seguida por Viviana González (00:58:52) y Elizabeth Cubero (01:06:22).

La competencia tuvo un marcado sello internacional, con la presencia de atletas provenientes de Chipre, México, Panamá, Estados Unidos, Gran Bretaña y Guatemala, quienes se unieron a los costarricenses para enfrentar los exigentes obstáculos del recorrido.

Los más pequeños de la competencia dieron todo su esfuerzo para terminar el evento deportivo. (Alonso Tenorio/Atenorio)

En cuanto a los resultados por categorías de edad, los ganadores fueron los siguientes:

• Masculina:

• 16-17 años: Matías Kelenyi – 1:19:23

• 18-24 años: Brandon Robert Murillo – 55:06

• 25-29 años: Luis Miguel Quirós Oviedo – 47:18

• 30-34 años: Luis Miguel Martínez Obregón – 44:44

• 35-39 años: Tito Barquero – 46:42

• 40-44 años: Alex Ureña Cordero – 39:45

• 45-49 años: Leonardo Muñoz Recalde – 47:18

• 50-54 años: Emiliano Prado Martínez – 49:52

• 55-59 años: Roberto Castro – 59:53

Como parte de los obstáculos que debían vencer los atletas, estaba el pasar por un río, en una de las partes más técnicas de la prueba. (Alonso Tenorio/Atenorio)

• Femenina:

• 25-29 años: Tamara Sancho – 1:08:06

• 30-34 años: Jhoely Daniela Mora Madrigal – 1:13:59

• 35-39 años: Carolina Barboza Fuentes – 58:55

• 40-44 años: Vanessa Mora Hernández – 59:12

• 45-49 años: Elisa Trullinger – 57:31

Con esta primera edición, la Spartan Race Costa Rica 2025 marcó un hito en el calendario deportivo nacional, consolidándose como una cita que combina deporte, naturaleza y espíritu de superación.