Brasil debuta en el Mundial 2026: vea los cuatro partidos de este sábado

Brasil está listo para saltar a la cancha y enfrentar al difícil cuadro de Marruecos. Raphinha es una de las figuras del conjunto brasileño.

La Selección de Brasil arranca su búsqueda por la sexta corona en el Mundial 2026. La Canarinha quiere el hexacampeonato; es la selección más ganadora en la historia de las Copas del Mundo con cinco y, en busca del sexto trofeo, debuta este sábado ante el rival más complicado de su grupo: Marruecos.

La jornada sabatina contará con cuatro compromisos correspondientes a los Grupos B, C y D, pero gran parte de la atención estará puesta en el estreno de Brasil.

Entre la prensa brasileña y sus aficionados hay una ilusión muy grande de que la Canarinha pueda volver a ser campeona, justo de nuevo en los Estados Unidos, como sucedió en 1994, cuando venció a Italia en tanda de penales.

El encuentro será a las 4 p. m. (hora de Costa Rica) y en territorio nacional solo hay una manera de verlo, a través de la pantalla de Fox+.

Pero antes, a la 1 p.m., Catar se mide a Suiza, en juego del Grupo B y también se podrá ver por Fox+.

Luego viene el encuentro de Brasil y a las 7 p.m. es el turno de ver en la cancha a Haití contra Escocia, en un duelo que se disputará en Boston.

La pelota empezará a rodar entre estas selecciones a partir de las 7 p. m. (hora de Costa Rica) y en el país solo será transmitido por Fox+.

La maratónica de juegos de este sábado la cierra Australia frente a Turquía a las 10 p.m. por Fox +.

Dirigidos por Carlo Ancelotti, los creadores del Jogo Bonito están ubicados en el Grupo C de este Mundial 2026, junto a Marruecos, Haití y Escocia, en lo que se ve un sector tranquilo para los sudamericanos en la búsqueda de llegar lejos en esta copa.

“En el futbol no hay rivales fáciles, hay que trabajar mucho y jugar como equipo para ganar, Marruecos es una gran selección, campeona o subcampeona de África, no me voy a meter en esa polémica, pero tiene grandes jugadores y será muy complicado”, expresó Ancelotti en conferencia de prensa.

Sábado 13 de junio

Catar vs. Suiza, por Fox+. Hora: 1 p. m.

Brasil vs. Marruecos, por Fox+. Hora: 4 p. m.

Haití vs. Escocia, por Fox+, Hora: 7 p. m.

Australia vs. Turquía, por Fox+. Hora: 10 p. m.