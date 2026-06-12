Puro Deporte

Brasil debuta en el Mundial 2026: vea los cuatro partidos de este sábado

Desde la 1 p. m. y hasta la medianoche hay partidos el sábado en el Mundial 2026

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Por Milton Montenegro
Brasil está listo para saltar a la cancha y enfrentar al difícil cuadro de Marruecos. Raphinha es una de las figuras del conjunto brasileño. (NELSON ALMEIDA/AFP)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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