Brasil debuta en el Mundial 2026: vea los cuatro partidos de este sábado

La Selección de Brasil arranca su búsqueda por la sexta corona en el Mundial 2026. La Canarinha quiere el hexacampeonato; es la selección más ganadora en la historia de las Copas del Mundo con cinco y, en busca del sexto trofeo, debuta este sábado ante el rival más complicado de su grupo: Marruecos.
La jornada sabatina contará con cuatro compromisos correspondientes a los Grupos B, C y D, pero gran parte de la atención estará puesta en el estreno de Brasil.
Entre la prensa brasileña y sus aficionados hay una ilusión muy grande de que la Canarinha pueda volver a ser campeona, justo de nuevo en los Estados Unidos, como sucedió en 1994, cuando venció a Italia en tanda de penales.
El encuentro será a las 4 p. m. (hora de Costa Rica) y en territorio nacional solo hay una manera de verlo, a través de la pantalla de Fox+.
Pero antes, a la 1 p.m., Catar se mide a Suiza, en juego del Grupo B y también se podrá ver por Fox+.
Luego viene el encuentro de Brasil y a las 7 p.m. es el turno de ver en la cancha a Haití contra Escocia, en un duelo que se disputará en Boston.
La pelota empezará a rodar entre estas selecciones a partir de las 7 p. m. (hora de Costa Rica) y en el país solo será transmitido por Fox+.
La maratónica de juegos de este sábado la cierra Australia frente a Turquía a las 10 p.m. por Fox +.
Dirigidos por Carlo Ancelotti, los creadores del Jogo Bonito están ubicados en el Grupo C de este Mundial 2026, junto a Marruecos, Haití y Escocia, en lo que se ve un sector tranquilo para los sudamericanos en la búsqueda de llegar lejos en esta copa.
“En el futbol no hay rivales fáciles, hay que trabajar mucho y jugar como equipo para ganar, Marruecos es una gran selección, campeona o subcampeona de África, no me voy a meter en esa polémica, pero tiene grandes jugadores y será muy complicado”, expresó Ancelotti en conferencia de prensa.
Sábado 13 de junio
Catar vs. Suiza, por Fox+. Hora: 1 p. m.
Brasil vs. Marruecos, por Fox+. Hora: 4 p. m.
Haití vs. Escocia, por Fox+, Hora: 7 p. m.
Australia vs. Turquía, por Fox+. Hora: 10 p. m.