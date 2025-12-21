Bicampeón: Luis Daniel Oses pedaleó rumbo a la historia de la Vuelta a Costa Rica

Luis Daniel Oses (der.) del equipo 7 C Economy Hyundai, levanta los brazos al ganar su segunda Vuelta a Costa Rica. Lo acompaña en el festejo su compañero Kevin Rivera.

Aquel adolescente cuyo mundo era el atletismo, en especial la marcha atlética, nunca imaginó que, tras sufrir una fractura por estrés en su pierna derecha antes de la pandemia de la covid-19, su vida daría un giro inesperado.

El ciclista Luis Daniel Oses, de 24 años, se coronó este domingo 21 de diciembre como bicampeón de la Vuelta Ciclística a Costa Rica Telecable 2025, luego de consolidarse como el mejor pedalista del pelotón multicolor tras diez etapas y más de 1.200 kilómetros de competencia.

Oses al concluir las 10 etapas registró un tiempo de 29:3407, seguido por Alejandro Granados del Colono Bikestation Kölbi a 1:25, y Luis Aguilar a 4:31.

Luis Daniel, del equipo 7C Economy Hyundai, suma cuatro Vueltas disputadas, de las cuales ha ganado las dos últimas de forma consecutiva, ingresando así a un selecto grupo en el que solo tres ciclistas han logrado ese hito en el giro a la tica.

Aficionados de Alajuelense y Saprissa disfrutaron del paso de la xaravana en el Circuito Presidente, en la última etapa de la Vuelta Costa Rica 2025. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El último en conseguirlo fue Juan Carlos Villegas Rojas, quien alcanzó un triplete en 2013, 2014 y 2015. Antes, Henry Raabe Méndez lo había logrado en 2006 y 2007.

El primer ciclista en conquistar dos títulos de la Vuelta, aunque de forma alternada, fue el guatemalteco Saturnino Rustrián, quien lo consiguió en 1966 y 1968. Posteriormente, el costarricense José Manuel Soto alcanzó la hazaña en las ediciones de 1967 y 1971.

Para encontrar a un nuevo corredor con dos coronas en el giro a la tica hubo que esperar 30 años, cuando el colombiano Gregorio Ladino lo logró en 1997 y 2001, y más adelante José Adrián Bonilla, en 2003 y 2011.

El experesidente de la Fecoci y dedicado de la Vuelta, Héctor Campos, conversó con el bicampeón de la Vuelta a Costa Rica 2025, Luis Daniel Oses, antes de arrancar en Circuito Presidente. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El sueño de Luis Daniel Oses

Luis Daniel Oses es el quinto costarricense en sumar dos cetros, aunque solo tres lo han conseguido de manera consecutiva.

En la edición 2025 de la Vuelta, Oses también sumó dos victorias de etapa, ampliando su palmarés tras cuatro participaciones en el máximo evento ciclístico del país.

“Siempre hay presión al portar la camiseta amarilla, pero esa presión es buena y nos motiva a ser mejores y a alcanzar nuevas metas. Siempre fue mi sueño trascender en el ciclismo y que mi nombre quede en la historia del ciclismo costarricense. Apenas en mi segunda Vuelta, en la que vestí de amarillo”, comentó Oses.

Gabriel Rojas del Manza Té La Selva y Alejandro Granados, del Colono Bikestation Kölbi, fueron los primeros en fugarse en el Circuito Presidente, realizadi este domingo en La Aurora de Heredia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El palmareño, quien inició su participación en la Vuelta a Costa Rica en 2022, tras la suspensión del evento por la pandemia del coronavirus, se convirtió además en el primer costarricense en ganarla desde su reanudación, aumentando aún más su legado y quedando inscrito en los anales de la historia del deporte del pedal en el país.

Por su parte, el vencedor del Circuito Presidente fue Sebastián Moya, del Manzaté La Selva Scott, con un tiempo de 02:25:53, seguido por Joseph Ramírez, del Colono Bikestation Kölbi, a 47 segundos, y el beliceño Derrick Chavarría, del Momentum Racing, a 49 segundos.

Cientos de aficionados al ciclismo, se aglomeraron en el Circuito Presidente, en La Aurora de Heredia, para el paso de los pedalistas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En el apartado de las metas volantes, el campeón fue el belga Niels Matthys, del Flanders Region Team, con 32 puntos, arrebatándole en la última fracción el liderato al nacional Jason Huertas, del Manza Té La Selva.

El rey de la montaña fue el ecuatoriano Jymmi Montenegro, con 59 puntos, mientras que el mejor Sub-23 fue el subcampeón de la Vuelta 2025, Alejandro Bonilla, del Colono Bikestation Kölbi, quien además se coronó campeón de la regularidad.

Los amantes del ciclismo no podían faltar al Circuito Presidente y despedir la Vuelta a Costa Rica 2025. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Drones y helicóptero, llevaron las emociones del Circuito Presidente, en La Aurora de Heredia, a los espectadores de la Vuelta a Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Sebastián Moya, del Manzaté La Selva Scott, fue el ganador del Circuito Presidente de la Vuelta a Costa Rica 2025, en La Aurora de Heredia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)