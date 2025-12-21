Puro Deporte

Bicampeón: Luis Daniel Oses pedaleó rumbo a la historia de la Vuelta a Costa Rica

Luis Daniel Oses es el tercer pedalista en la historia de la Vuelta a Costa Rica en ganar al menos dos títulos en forma consecutiva

Por Juan Diego Villarreal
Luis Daniel Oses Vuelta a Costa Rica 2025 Bicampeón de la Vuelta 21 de diciembre del 2025 Fotografía: Rafael Pacheco
Luis Daniel Oses (der.) del equipo 7 C Economy Hyundai, levanta los brazos al ganar su segunda Vuelta a Costa Rica. Lo acompaña en el festejo su compañero Kevin Rivera. (La Nación/Fotografía: Rafael Pacheco)







Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

