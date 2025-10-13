Puro Deporte

Barcelona rechazó una oferta de 400 millones de euros del Al-Hilal por Lamine Yamal

El club saudí presentó una cifra sin precedentes por la joya de 18 años, pero el equipo catalán respondió de inmediato

Por O Globo / Brasil / GDA
Lamine Yamal cumplió 18 años y su fiesta exótica puede costarle muy caro.
Barcelona negó vender a Lamine Yamal pese a una oferta récord del Al-Hilal de 400 millones de euros, informó A Bola. (JOHN MACDOUGALL/AFP)







