Barcelona rechazó una oferta de 400 millones de euros del Al-Hilal por Lamine Yamal

Barcelona negó vender a Lamine Yamal pese a una oferta récord del Al-Hilal de 400 millones de euros, informó A Bola.

El Al-Hilal, dirigido por el técnico Simone Inzaghi, ofreció 400 millones de euros para fichar al joven Lamine Yamal, de 18 años, actual delantero del Barcelona y principal promesa del fútbol español, informó el diario portugués A Bola.

De acuerdo con el portal español Fichajes.net, el club árabe contactó a la dirigencia catalana, pero la respuesta fue inmediata: el jugador no está a la venta.

El contrato del atacante con el Barcelona se extiende hasta 2031. Su salario anual ronda los 10 millones de euros ($10,8 millones) y recibió un bono de firma de 25 millones de euros ($27 millones), pagadero en seis años.

Pese a estas cifras, los equipos de Arabia Saudita siguen siendo los pocos capaces de ofrecer montos superiores a los de los clubes de élite en Europa.

Actualmente, Lamine Yamal es considerado el jugador más valioso del mundo, con una valoración cercana a 200 millones de euros ($216 millones), según el sitio especializado Transfermarkt.

Desde su debut con el primer equipo en abril de 2023, cuando tenía 15 años y 9 meses, acumuló 110 partidos, 27 goles y 31 asistencias, cifras que lo consolidaron como una pieza central en el proyecto deportivo del Barcelona.

El técnico Hansi Flick considera a Yamal el símbolo de la nueva generación del club, mientras la dirigencia lo declaró intransferible, sin importar el monto de las ofertas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.