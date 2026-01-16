¿Bancy Hernández y Tomás Rodríguez titulares contra Herediano? Esto dijo Vladimir Quesada

El Deportivo Saprissa afina los últimos detalles para enfrentar al Club Sport Herediano. Los morados visitan a los florenses y esperan recuperar los puntos que cedieron el martes pasado contra Puntarenas, tras empatar 2-2.

Como es habitual antes de este tipo de compromisos, calificados por la Unafut como de clase A, el técnico atiende a los medios de comunicación para hablar sobre el partido.

Herediano recibe a Saprissa el sábado a las 8 p.m. en el Estadio Carlos Alvarado, un escenario que suele complicarse para los tibaseños. Vladimir habló de eso, del posible regreso de Fidel Escobar, de si serán titulares Bancy Hernández y Tomás Rodríguez, y además, si el cubano Luis Javier Paradela ya está listo para jugar.

- ¿Cómo está Fidel Escobar de la dolencia y, en la portería, Abraham Madriz repetirá en el marco?

- Desde la final pasada, Fidel presentó un pequeño problema físico debido a un golpe. Está muy bien y realiza entrenamientos individuales y colectivos con el readaptador físico. Vamos a esperar cómo ha evolucionado para, junto al departamento médico, tomar una decisión. En el caso de la portería, Abraham Madriz estuvo muy bien. Tuvo una buena actuación el martes anterior y va a competir por un puesto junto a los otros porteros; todos están a disposición.

- ¿Con la presencia de Bancy Hernández y Tomás Rodríguez, vamos a ver un Saprissa más agresivo a la ofensiva?

- Siempre somos agresivos, independientemente de quién salte al terreno de juego. Así fuimos el martes pasado en el primer tiempo, aun estando en inferioridad numérica y perdiendo 0-2. Con diez buscamos el marco contrario y obtuvimos réditos; el fútbol nos ofreció lo que nuestros jugadores dieron en la cancha. Creo que vamos a ser un equipo más fuerte y más agresivo. Esa ha sido la historia de Saprissa: siempre buscar el marco rival. Por algo, en los últimos torneos hemos sido el equipo con más goles, y queremos seguir por esa línea.

- ¿Bancy y Tomás Rodríguez están para ser titulares contra Herediano?

- Puede ser. Como siempre lo digo, no voy a dar el once, pero Bancy y Tomás mostraron en pocos minutos por qué la comisión técnica hizo un gran trabajo de evaluación durante mucho tiempo. Desde la llegada de Erick Lonis a la institución revisamos muchos currículos y elegimos los de ellos, y en pocos minutos demostraron que son diferentes. Por algo son jugadores de selección; no les pesó saltar al terreno de juego y mostraron jerarquía.

- ¿Luis Javier Paradela ya podría estar para jugar?

- Paradela está muy bien; está feliz de estar acá, se le nota en su ánimo y es un gran profesional. Siempre tiene gran disposición para los entrenamientos y uno percibe sus emociones. En lo que nos deja ver, está contento de estar acá. Entrena muy bien y estamos a la espera de que se ordenen sus cuestiones legales para que pueda participar de lleno en los entrenamientos.

- ¿Qué piensa de volver a enfrentar a José Giacone?

- Es lindo. Con José y Diego (Giacone) todos tenemos una larga historia de trabajo juntos, tal vez por más de diez años en divisiones menores. Ellos son de la casa saprissista, pero grandes profesionales, trabajadores, estudiosos del fútbol, y es un gusto poder enfrentarlos y saludarlos, si Dios me lo permite.

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, atendió a los medios en conferencia de prensa, previo al juego del sábado contra Herediano. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- ¿Qué piensa de Herediano, que ya ganó en el debut?

- Es un equipo muy bien dirigido —por ahí empieza—. Es un cuadro que conserva una estructura y una gran cantidad de jugadores en su plantel, y eso los hace más fuertes. Posee futbolistas de primer nivel y esperamos un partido muy difícil. Va a ser un lindo encuentro; normalmente, cuando se enfrentan Saprissa y Herediano, hacen un juego agradable.

- ¿Cómo recuperar a un jugador como Marvin Loría?

- Haciéndole entender que tiene grandes condiciones. No por nada fue un jugador que estuvo ocho o diez años fuera del país, compitiendo en la MLS. Tiene grandes cualidades y destrezas para ofrecer a nuestra institución. Debe saber que puede deleitarnos con sus jugadas, su cambio de ritmo y sus remates.

