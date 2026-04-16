Austin Berry vuelve a recordar el polémico llamado de ‘Peché’ Rodríguez en su lugar para el Mundial del 2002

Austin Berry dejó clara su posición sobre su ausencia en el Mundial del 2002.

Juan José el “Peché” Rodríguez fue un mundialista que dividió a todo el país. Fue la sorpresa de Alexandre Guimaraes en lista final al Mundial de Corea y Japón 2002.

Ni siquiera jugó en la eliminatoria y fue a la Copa del Mundo. Llegaron a surgir rumores de que era cuñado de Guima, pero con el tiempo “Peché” aclaró que no era amigo del técnico y mucho menos familiar, que el entrenador le debiera dinero, o él a Guima.

La historia volvió a relucir, ahora con otro protagonista, Austin Berry, quien era lateral izquierdo, juegó la eliminatoria y al final, tremenda sorpresa, Juan José Rodríguez fue el elegido.

Berry efectuó lo que no había hecho antes, hizo pública su historia. Austin recurrió a sus redes sociales, para contar porque, según él, no lo llevaron al Mundial.

El exlateral, quien hoy tiene 55 años respondió a una publicación de Instagram del canal Tigo Sports y les aclaró las razones por las que, en su criterio, no fue convocado por el técnico Alexandre Guimaraes a ese mundial mayor.

En el canal habían dicho que Guima lo dejó fuera porque Berry priorizó el estudio y eso no le agardó al técnico.

“Amigos, buenos días. ¿Cómo están? Quiero aclarar que lo comentado por ustedes de que yo no fui al Mundial porque no estaba comprometido o porque estaba estudiando es totalmente falso.

“Solo voy a aclarar que yo no fui al Mundial después de estar en toda la eliminatoria, cumpliendo con todo el proceso y con todo mi compromiso deportivo y hacia la Selección. Fue por decisión personal de Guima, el entrenador en su momento, que solamente faltando un mes convocó a otro jugador sin experiencia y sin haber participado en ningún proceso de Selección mayor (Juan José ”Peché” Rodríguez).

Este fue el mensaje que Austin Berry publicó en respuesta a Tigo Sports. (Instagram de Austin Berry/Instagram de Austin Berry)

“Para finalizar creo que es importante que un programa como el de ustedes transmitan la historia correctamente”, agregó el exfutbolista.

Berry participó en la eliminatoria hacia la Copa del Mundo que se disputó en Asia, así como en el proceso hacia Francia 1998. A nivel menor fue tomado en cuenta para el Mundial Juvenil de Arabia Saudí en 1989.