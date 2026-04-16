Puro Deporte

Austin Berry vuelve a recordar el polémico llamado de ‘Peché’ Rodríguez en su lugar para el Mundial del 2002

El exjugador respondió a un comentario que hicieron en Tigo Sports

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Por Milton Montenegro
Austin Berry se casa con su pareja de años Cristina Alfaro.
Austin Berry dejó clara su posición sobre su ausencia en el Mundial del 2002. (Instagram)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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