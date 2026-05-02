Puro Deporte

Atleta nacida en Haití y que compite por Costa Rica impone récord centroamericano y clasifica al Mundial Juvenil

La atleta, quien creció en Osa, Puntarenas, tiene 16 años y es especialista en las pruebas de velocidad

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Por Juan Diego Villarreal
Rihana Mora San Riels Campeonato Centroamericano juvenil Medalla de oro y récord en los 100 metros planos con |1:70, en Managua, Nicaragua. 2 de mayo de 2026 Cortesía: Fecoa
Rihana Mora San Riels tiene el récord nacional juvenil de los 100 metros vallas y es campeona centroamericana de los 100 metros lisos. (Cortesía: Fecoa/La Nación)







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Rihana Mora San RielsImpuso récord centroamericano en los 100 metros lisos (11.70)Clasificó al Mundial Juvenil de Eugene, Oregón, Estados Unidos
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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