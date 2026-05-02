Atleta nacida en Haití y que compite por Costa Rica impone récord centroamericano y clasifica al Mundial Juvenil

Rihana Mora San Riels tiene el récord nacional juvenil de los 100 metros vallas y es campeona centroamericana de los 100 metros lisos.

Nació en Haití, pero tres meses después del mortífero terremoto de 2010 en su país natal, Rihana Mora San Riels se trasladó a Costa Rica junto con su madre y su hermano, a la tierra de su padre.

A los siete años se enamoró del atletismo y, desde entonces, su nivel fue creciendo. Hoy domina las pruebas de velocidad, como los 100 metros vallas y los 100 metros planos, tal como lo demostró en los pasados Juegos Nacionales de Limón, donde fue escogida como la atleta más destacada de las justas caribeñas.

Este sábado, Rihana ratificó su gran nivel al ganar la prueba de los 100 metros planos en la edición 33 del Campeonato Centroamericano de Atletismo, que se realiza en la pista del Instituto Nicaragüense de Deportes, en Managua, Nicaragua.

La atleta, quien vive en Osa pero representa a Coto Brus, voló en la pista pinolera al lograr una marca de 11 segundos y 70 centésimas (11.70), lo que le permitió superar a sus rivales y adueñarse de la medalla de oro.

Su registro, además, le permitió imponer un nuevo récord centroamericano juvenil, al superar la marca anterior de 11.90, la cual se mantenía en poder de la panameña Selena Mariel Arjona desde el año 2016.

La atleta también se clasificó al Mundial Juvenil de Atletismo, que se realizará en Eugene, Oregón, Estados Unidos, del 5 al 9 de agosto de este año, en el emblemático estadio Hayward Field.

Rihana se dejó la presea dorada al vencer a Shelly Reyes Pérez, de Nicaragua, quien obtuvo la medalla de plata con un crono de 11.96, mientras que Valeria Villavicencio, de Guatemala, con 12.24, se quedó con el bronce.

“Nací en Haití, pero me vine a Costa Rica por el terremoto junto a mi familia. Desde los siete años entreno atletismo. Costa Rica es un país muy bonito y la verdad yo me siento más tica que haitiana”, comentó Mora en una entrevista con Tigo Sports.

Con 16 años, Rihana posee el récord nacional U-18 de los 100 metros vallas, con una marca de 13.92, y en Nicaragua revalidó el título centroamericano de los 100 metros planos, consolidándose como una de las grandes figuras del atletismo juvenil.