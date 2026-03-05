Atleta de 101 años sigue jugando tenis y comparte cancha con su hijo, su nieto y su bisnieto

Con 101 años, Tito Zerené sigue jugando tenis varias veces por semana. El chileno acumula más de ocho décadas en el deporte y recibió reconocimiento internacional.

El chileno Miguel Zerené Báez, conocido como Tito Zerené, mantiene una rutina deportiva poco común a sus 101 años. El veterano jugador continúa practicando tenis de forma regular y participa en partidos con varias generaciones de su familia. Incluso ha compartido la cancha con su hijo, su nieto y su bisnieto al mismo tiempo.

La Federación Internacional de Tenis (ITF) confirmó que Zerené es el jugador más longevo en actividad dentro de este deporte de raqueta.

Más de 80 años con una raqueta

Zerené nació en 1924 en la comuna chilena de Villa Alegre, ubicada a unos 289 km de Santiago. El tenis apareció en su vida a los 18 años, cuando su familia se trasladó a la capital chilena.

En su pueblo natal no existían canchas. Al llegar a Santiago observó por primera vez este deporte. Desde ese momento decidió practicarlo y nunca dejó de hacerlo durante más de ocho décadas.

Durante su juventud participó en campeonatos internos en Chile. Logró ascender rápidamente entre las categorías competitivas del tenis nacional hasta alcanzar divisiones superiores. Sin embargo, el deporte siempre se mantuvo como actividad amateur y no como profesión.

Competencia internacional a los 97 años

A los 97 años, Zerené disputó un torneo sénior de la ITF en Estados Unidos. El viaje surgió por insistencia de sus hijos. El chileno decidió participar con la idea de disfrutar la experiencia junto con su familia.

El resultado sorprendió incluso al propio jugador. Terminó en tercer lugar y regresó con una medalla.

En ese torneo también destacó un detalle particular. Zerené era el participante de mayor edad. La mayoría de rivales tenía entre 80 y 82 años.

Durante ese viaje también visitó el Centro Espacial de la NASA junto con su familia.

Fundador del tenis en el Club Palestino

El vínculo de Zerené con el tenis también se refleja en su papel dentro del Club Palestino de Santiago. En 1963, cuando la institución aún no contaba con canchas, él reunió a ocho amigos para crear el departamento de tenis.

Décadas después el club mantiene un reconocimiento permanente a su aporte. En 2024, cuando cumplió 100 años, la institución organizó una cena homenaje con cerca de 200 asistentes y creó un torneo que lleva su nombre.

Cuatro generaciones en una misma cancha

Uno de los momentos más llamativos de su historia ocurrió recientemente. Hace unas semanas jugó tenis con su hijo, su nieto y su bisnieto de un año, quien estuvo en brazos dentro de la cancha.

De esta forma coincidieron cuatro generaciones de la misma familia alrededor del tenis.

El propio Zerené considera que esa situación podría ser única, ya que no conoce otro caso de un jugador que comparta el deporte simultáneamente con hijo, nieto y bisnieto.

Rutina deportiva a los 101 años

En la actualidad juega tenis tres veces por semana. Participa en partidos los sábados, domingos y un día entre semana, siempre que el clima lo permita.

Durante su vida mantuvo hábitos que, según explica, favorecieron su salud. Nunca fumó y consume alcohol de forma ocasional.

Además del ejercicio, desarrolló una carrera laboral en la industria textil, donde se dedicó a importar maquinaria desde Francia y Estados Unidos para la producción de telas.

Zerené sostiene que el deporte desde la infancia resulta clave para mantener la salud durante muchos años. Bajo esa idea continúa activo en las canchas.

Mientras tenga condiciones físicas, su intención es seguir jugando tenis.

