Atención morados: último juego de Saprissa cambia de fecha y de hora

Sporting anunció que su último partido del Torneo de Apertura 2025 contra el Deportivo Saprissa se jugaría el próximo sábado, pero la Fuerza Pública le cambió los planes.

Los albos anunciaron el domingo que jugarían el sábado a las 8 p.m., pero Fuerza Pública dijo que no, pues hay otra actividad (la cual no detallaron) y no puede atender el compromiso en el Estadio Ernesto Rohrmoser.

Ante esta razón, Sporting varió todo y anuncia que el partido ante Saprissa se jugará el viernes a las 7 p.m.

Por medio del chat de prensa, Sporting reportó el cambio, sin dar mayores detalles.

Sporting es uno de los equipos que no logró meterse entre los cuatro clasificados, pero cierra el torneo contra el segundo lugar, frente a Saprissa, que visitará el estadio Ernesto Rohrmoser.