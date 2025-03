Así está la situación de José Giacone en Saprissa

La pregunta se la hacen muchos aficionados del Deportivo Saprissa: ¿qué ha pasado con José Giacone?

La dirigencia analiza el momento del equipo, que está fuera de la zona de clasificación, sexto en la tabla de posiciones, con 15 puntos de 33 posibles y un rendimiento del 45%.

¿Se va o se queda Giacone como técnico de los morados? De momento, este es el tema que se discute en el club, donde se han barajado nombres de técnicos nacionales como posibles opciones en caso de que se decida terminar el contrato de José Giacone.

En el ambiente suenan nombres como Minor Díaz, quien hace poco salió de Liberia y actualmente está sin equipo; Douglas Sequeira, a quien la dirigencia morada buscó cuando se dio la salida de Jeaustin Campos (en aquel momento conversaron con Sequeira, pero no se llegó a un acuerdo y finalmente optaron por Vladimir Quesada); y Horacio Esquivel, actual técnico de Pérez Zeledón, aunque no hay una preferencia clara por ninguno. El dilema para los morados es que no tienen a quién darle el equipo, si se decidieran a hacer un cambio.

Lo cierto es que, al menos hasta la mañana de este lunes 3 de marzo, José Giacone y su cuerpo técnico siguen al frente del equipo.

“A nosotros no nos han llamado para darnos alguna noticia o notificación. Ya se hizo la planificación de esta semana y seguimos con nuestra labor. El domingo llegamos tarde, luego del partido contra Cartago, y comenzamos a pensar en lo que viene”, dijo un integrante del cuerpo técnico de Saprissa, quien prefirió mantenerse en el anonimato.

La Nación consultó a algunos de los entrenadores que han sonado como posibles reemplazos y todos aseguraron que no han sido contactados.

El plantel saprissista no entrenó este lunes, pues tenía libre según lo establecido desde la semana anterior, debido a que no tiene partido a mitad de semana. Su próximo compromiso será hasta el domingo en casa contra San Carlos. El equipo está citado para regresar a las prácticas el martes.

“Tenemos que ver en qué fallamos para mejorar. Esto es responsabilidad de todos. Echarle la culpa a alguien no está bien de mi parte, la culpa es de todos. El profe (José Giacone) falla, nosotros fallamos y no hay un solo culpable”, dijo Gerson Torres al finalizar el encuentro contra Cartaginés.

José Giacone tiene todo en contra, pero de momento sigue al frente del Deportivo Saprissa. (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

Torres añadió que en la cancha intentan hacer las cosas bien, pero los resultados no los han acompañado. Confía en que esta semana servirá para afinar detalles y elevar el nivel del equipo.

Para Gerson, el grupo trabaja bien y cree que la mala racha se puede revertir.

“El técnico es una buena persona, sabe trabajar con grupos y los resultados que tiene dentro y fuera del país lo avalan. No hemos tenido suerte. En algunos partidos hemos generado opciones para hacer más y fallamos un poco, pero el respaldo hacia el técnico está y queremos sacar esto adelante”, destacó Gerson Torres.

