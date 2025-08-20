Puro Deporte

Así alinea Saprissa para enfrentar al CAI

Los morados buscan en Panamá la clasificación a cuartos de final de la Copa Centroamericana

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Duelo con tintes de clasificación para el Deportivo Saprissa en la Copa Centroamericana de la Concacaf. Los morados visitan al CAI en el Estadio Rommel Fernández de Panamá y Paulo César Wanchope, técnico del plantel, definió el once estelar que saldrá a la cancha.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Deportivo SaprissaSaprissaCAICopa Centroamericana de la Concacaf
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.