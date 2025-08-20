Así alinea Saprissa para enfrentar al CAI

Duelo con tintes de clasificación para el Deportivo Saprissa en la Copa Centroamericana de la Concacaf. Los morados visitan al CAI en el Estadio Rommel Fernández de Panamá y Paulo César Wanchope, técnico del plantel, definió el once estelar que saldrá a la cancha.

Saprissa viene de un empate 2-2 en el torneo nacional, pero de dos victorias en el certamen centroamericano, tras vencer a Cartaginés 2-0 y de visita a Verdes de Belice 1-2.

Los nacionales cuentan con seis puntos y una victoria contra CAI no solo los llevará al primer puesto del Grupo C con 9 unidades, sino que le dará la clasificación a los cuartos de final.

Saprissa alinea con: Esteban Alvarado, Gerald Taylor, Kendall Waston, Pablo Arboine, Joseph Mora, Fidel Escobar, Marvin Loría, Jefferson Brenes, Mauricio Villalobos, Gustavo Herrera y Gerson Torres.

Motagua de Honduras, que no tiene actividad en esta fecha, es líder con 7 puntos. Saprissa cierra la primera ronda la próxima semana en casa, contra Motagua.