Así alinea Saprissa para enfrentar a Liberia

Duelo clave para el Deportivo Saprissa en la jornada 4 del Apertura. Los morados visitan a Liberia y Paulo César Wanchope, técnico del plantel, definió el once estelar que saldrá a la cancha.

Saprissa viene de una dura derrota la semana pasada, 3-0 de visita contra Cartaginés.

El desempeño del equipo no agradó a nadie, menos a Wanchope, por lo que esta tarde, en el Edgardo Baltodano, un triunfo sería un enorme bálsamo para los morados.

Saprissa alinea con: Esteban Alvarado, Gerald Taylor, Kendall Waston, Pablo Arboine, Joseph Mora, Fidel Escobar, Mariano Torres, Jefferson Brenes, Mauricio Villalobos, Gustavo Herrera y Gerson Torres.

De ganar, los dirigidos por Paulo asumirían el primer lugar, siempre y cuando Cartaginés, que juega a las 6 p.m., no derrote a Guadalupe como visitante.

Liberia es líder con 7 puntos, uno más que los morados, quienes llegarían a 9 unidades en caso de triunfo. Los brumosos también suman 6 puntos, mismos que Saprissa, con una diferencia de gol de +3.