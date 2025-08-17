Así alinea Saprissa para enfrentar a Liberia

Duelo clave para el Deportivo Saprissa en la jornada 4 del Apertura. Los morados visitan a Liberia y Paulo César Wanchope, técnico del plantel, definió el once estelar que saldrá a la cancha.
