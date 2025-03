Así alinea la Selección de Costa Rica contra Belice

Miguel Herrera se estrena como técnico de la Selección de Costa Rica. Frente a Belice es su primer compromiso oficial con timonel de la Tricolor y el estratega escogió a los siguientes hombres para hacerle frente al partido.

Costa Rica se mide a Belice en una serie de dos partidos en busca del boleto a la Copa Oro. El juego de vuelta es el martes de la próxima semana a las 7 p.m. en el Estadio Nacional.

El encuentro de esta noche se jugará en el Estadio FFB Field, ubicado en la ciudad de Belmopán en Belice.

Miguel Herrera escogió a los siguientes hombres para empezar el partido: Patrick Sequeira, Jeyland Mitchell, Fernán Faerron, Francisco Calvo, Carlos Mora, Ariel Lassiter, Orlando Galo, Brandon Aguilera, Kenneth Vargas, Alonso Martínez y Manfred Ugalde.

🇨🇷 Este será el 11 titular para enfrentar a Belice esta noche⚽️



⏰ 8 pm

📺 ESPN, Disney+



¡Vamos Sele! 🇨🇷🇨🇷 pic.twitter.com/Iw4BxE3gD7 — FCRF 🇨🇷 (@fedefutbolcrc) March 22, 2025

Por lo que se observa en la alineación, Miguel Herrera, técnico de la Selección, jugará con tres centrales: Fernán Faerron, Jeyland Mitchell y Francisco Calvo. Además, apostará por un grupo muy ofensivo, con Manfred Ugalde y Alonso Martínez como puntas, respaldados por Kenneth Vargas, así como Carlos Mora y Ariel Lassiter, quienes llegarán por los costados.

Orlando Galo, quien estuvo alejado de la Tricolor, debido a una lesión, regresó a la titularidad con Miguel Herrera. Nueve meses y doce días después, el volante regresa a la titularidad con el conjunto nacional.

“Estoy muy contento, me alegra mucho estar acá en la Selección de una forma diferente, como lo quería estar (..) Me ha tocado momentos muy complicados, pero me han dado mucha más fuerza y entusiasmo para seguir haciendo lo que me gusta”, dijo Galo, en esta semana, antes de viajar con el equipo a Belice.