Arranca la Liga de Ascenso tras una semana de drama: quiénes juegan y qué pasó con Limón y Turrialba

Limón y Turrialba fueron noticia esta semana porque se les denegó la licencia de participación en la Liga de Ascenso, y más de uno preguntó cuándo inicia la segunda división.

El Apertura 2025 debió iniciar el fin de semana pasado, pero se pospuso porque estaba en trámite el proceso de licenciamiento de varios equipos, entre ellos Turrialba y Limón Black Star, a quienes el Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol les dijo que no.

Incumplimiento del criterio financiero exigido para la obtención de la licencia, dijo el Comité de Licencias, requisito indispensable para participar en competiciones de carácter profesional en el país.

Como consecuencia directa de esta medida, ambos equipos descenderán a la categoría de fútbol aficionado.

“De momento se contempla a Turrialba y Limón Black Star en el campeonato y calendario, pero no se le programarán partidos hasta que exista una decisión definitiva sobre sus licencias profesionales”, informó la Liga de Ascenso en un comunicado de prensa.

Pasado el susto, la Liga de Ascenso ahora sí arranca el fin de semana, con encuentros el sábado, domingo y hasta el lunes.

En la lucha por lograr el pase a la Primera División están equipos que ya estuvieron en la máxima categoría, como Jicaral, Grecia, Carmelita, Santa Ana, Uruguay de Coronado y Palmares, que ahora es Cofutpa.

Otros son más recientes, como Inter San Carlos, con un año en el ascenso, pero llamado a dar la sorpresa; en el torneo pasado llegó a las instancias finales y ahora, en el banquillo, cuenta con Alexander Vargas, de buen paso en algunos clubes de la primera.

Aparte de Vargas, hay otros hombres con recorrido en los banquillos, como Cristian Salomón, de Escorpiones; Christian Oviedo, quien volvió a Santa Ana; y Henry Duarte, con Santa Cruz PFA.

Algunos quizá sin tanto roce como entrenadores, pero con mucha cancha en su época de futbolistas, como Júnior Díaz, en Sarchí, y Óscar Rojas, con Grecia.

“Queremos un equipo joven, dinámico, intenso, que quiera jugar, que quiera ir a proponer partidos y que quiera ganar. Deseo tener en el grupo jugadores que terminemos de formar para que den el salto, sin olvidar ser competitivos; somos formadores competitivos”, dijo Óscar Rojas en declaraciones a Grecia Deportes.

Óscar Rojas de gran trayectoria como futbolista, es el entrenador de Grecia.

Rojas añadió que van a buscar llegar lo más alto posible, pero su exigencia es mayor:

“El torneo pasado nos quedamos ahí, tal vez por falta de experiencia. Hoy ya tenemos un poco más de recorrido con los muchachos. Tenemos una obligación extra, una obligación más grande, que es buscar clasificar y ser campeones; eso se lo he dicho a los muchachos”.

Y si de ser campeones se trata, esa es la consigna de Inter San Carlos, y la dirigencia así se lo hizo saber a Alexander Vargas, técnico del equipo:

“Todos tienen el objetivo de ser campeones y eso para mí es un reto muy bonito: trabajar y luchar para subir un equipo a Primera. Cuando llegué a Herediano me dijeron ‘es ganar o ganar’, eso lo tengo claro, y aquí me dijeron lo mismo. Esa presión me gusta para no estar relajado, sino atento a todo”, aseguró Alexander Vargas a La Nación.

Alexander Vargas tiene claro que su objetivo es ascender a Inter San Carlos a Primera. (La Nación/Cortesía: Inter San Carlos)

Alexander cuenta con un plantel balanceado, con jóvenes de proyección y futbolistas de experiencia en primera, como el defensa colombiano Elvis Mosquera, el atacante Marco Julián Mena, el arquero Guido Jiménez, el extremo Joseph Bolaños, el volante Josimar Olivero —quien jugó con Guanacasteca—, Carlos Villegas —quien estuvo en Saprissa— y Anderson Núñez, quien ha destacado como goleador en segunda.

“Yo tuve opción de dirigir en primera y en Guatemala, pero opté por Inter San Carlos por el buen proyecto y las condiciones que hay en este club. Yo quedé con esa espina de ser campeón y ahora, en esta categoría, la lucha es ascender, y esos son los retos que me agradan”, destacó Vargas.

Alexander agregó que estar en Inter San Carlos no lo hace extrañar dirigir en otro club en este momento:

“Aquí hay cosas muy buenas: desde el tema médico, implementos deportivos, la estabilidad del salario y la anuencia para tratar de mejorar el equipo”, señaló Alexander Vargas.

Júnior Díaz pasó de ser asistente en San Carlos, a técnico de Sarchí.

Los primeros juegos de la Liga de Ascenso serán el sábado próximo, e Inter San Carlos inaugurará el certamen.

Los del norte recibirán a las 11 a.m. a Quepos Cambute, en el Estadio de Pital, esto en el Grupo A. En el B, también el sábado, pero a la 1 p.m., Uruguay de Coronado recibirá a Fútbol Consultants, y a las 3:30 p.m., Escorpiones de Belén será local contra Santa Ana.

Los equipos

Grupo A

Santa Cruz PFA, Quepos Cambute, Jicaral Sercoba, Deportivo Upala, Inter San Carlos, Sarchí FC, Municipal Grecia y AD Cofutpa.

Grupo B

Aserrí FC, AD Carmelita, Cariari Pococí, Santa Ana FC, Escorpiones, Fútbol Consultans, CS Uruguay de Coronado y Pitbulls de Santa Bárbara.

Primera fecha