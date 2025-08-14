Puro Deporte

Arranca la Liga de Ascenso tras una semana de drama: quiénes juegan y qué pasó con Limón y Turrialba

Inter San Carlos abre el campeonato en casa contra Quepos Cambute

Por Milton Montenegro

Limón y Turrialba fueron noticia esta semana porque se les denegó la licencia de participación en la Liga de Ascenso, y más de uno preguntó cuándo inicia la segunda división.








Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

