Árbitro que Saprissa pidió suspender hace unos meses le pitará juego de ida ante Cartaginés

Comisión de Arbitraje determinó que reclamo de Saprissa era válido contra árbitro que le anuló un gol; ahora está designado para la semifinal ante Cartaginés

Por Juan Diego Villarreal
El árbitro Keylor Herrera será el encargado de dirigir el partido de ida, de la semifinal entre Cartaginés vs. Saprissa, de este jueves. (Rafael Pacheco Granados)







