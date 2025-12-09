Árbitro que Saprissa pidió suspender hace unos meses le pitará juego de ida ante Cartaginés

El árbitro Keylor Herrera será el encargado de dirigir el partido de ida, de la semifinal entre Cartaginés vs. Saprissa, de este jueves.

La Comisión de Arbitraje dio a conocer los árbitros que pitarán el juego de ida de las semifinales del Torneo Apertura 2025 y, para sorpresa del Deportivo Saprissa, les asignaron al silbatero cuya suspensión habían solicitado hace ocho meses, tras un partido también ante Cartaginés por el Torneo Clausura 2025.

El 30 de abril pasado, la dirigencia del cuadro morado solicitó la suspensión del réferi Keylor Herrera, luego de que la Comisión de Arbitraje confirmara que Herrera, árbitro de aquel encuentro, se equivocó al anular el gol de Gino Vivi al minuto 84, el cual hubiera significado la victoria de los morados 2-1 frente a los brumosos.

Aquel encuentro concluyó 1-1, en el estadio Ricardo Saprissa, y desató la molestia de los josefinos, que en ese momento peleaban por clasificarse a las semifinales del certamen.

La jugada polémica se presentó al cierre del encuentro, cuando Saprissa anotó el gol al minuto 84 que le daba la victoria, pero desde el VAR llamaron a Keylor Herrera, árbitro del juego, para que revisara la acción.

El audio del videoarbitraje reveló, una vez que fue dado a conocer a la prensa, que el tanto de Gino Vivi era válido; sin embargo, la decisión final de Keylor Herrera fue invalidarlo por una supuesta falta de Jefferson Brenes sobre José Quirós.

Los morados posteriormente pidieron sanción también para los silbateros Benjamín Pineda y Yazid Monge, quienes eran los árbitros VAR y AVAR, respectivamente, así como para Herrera, mediante un comunicado de prensa.

Keylor Herrera fue nombrado para dirigir el compromiso de ida de las semifinales entre Cartaginés y Saprissa, este jueves 11 de diciembre, a partir de las 8 p. m., en el estadio Rafael Fello Meza de Cartago.

Herrera será acompañado por Danny Sojo y Luis Granados. El cuarto árbitro será Josué Ugalde, mientras que el árbitro VAR será David Gómez y la AVAR, Marianela Araya.

Por su parte, el duelo del Municipal Liberia vs Alajuelense, este miércoles 10 de diciembre en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia, estará a cargo de Steven Madrigal, acompañado por Jeriel Valverde y Víctor Ramírez. El cuarto árbitro será Adrián Chinchilla. El árbitro VAR será Anthony Bravo y el AVAR, Octavio Jara.