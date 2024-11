Árbitro del polémico penal señalado a favor de Herediano explica qué ocurrió

David Gómez, árbitro del partido entre Liberia y Herediano, actuó sin dudar y reaccionó de inmediato para marcar un penal, en una falta que muchos no vieron y que incluso confundió a Jafet Soto, técnico de Herediano, al referirse a la acción.

En el minuto 90+6, cuando el partido estaba por terminar, Gómez observó la mano de Neftalí Rodríguez y marcó penal. Es más, el juez aseguró que no esperó confirmación desde la sala VOR, ya que vio la falta y señaló directamente el punto blanco.

“El árbitro es quien toma la decisión, y en todo momento, en esa jugada, quien decide en la cancha soy yo, y de una vez marco penal”, dijo David Gómez ante la consulta de La Nación sobre la acción.

La determinación de David Gómez dejó perplejos a los jugadores del cuadro pampero, del conjunto rojiamarillo y a los diferentes medios de comunicación que cubrían el juego.

Todo ocurrió muy rápido. Incluso dio la sensación de que el VAR actuó tarde, como si el partido hubiese continuado y solo después se informara del penal. Sin embargo, David Gómez expresó que eso no fue así y explicó que la mano de Neftalí Rodríguez se produjo tras el cobro de un tiro de esquina ejecutado por Elías Aguilar.

“La acción del penal se da después del remate a marco del jugador de Herediano (Emerson Bravo), que fue interceptado y desviado por la mano derecha de Neftalí Rodríguez. Todo ocurrió tras el cobro del tiro de esquina”, comentó David Gómez.

El árbitro fue más específico en lo que observó: “Vino el tiro de esquina (cobró Elías Aguilar), el portero rechazó (en realidad despejó Joaquín Huertas), la pelota le llegó a un jugador de Herediano (Emerson Bravo), quien remató de seguido, y Neftalí le metió la mano al balón. Entonces marqué el penal. Jamás la jugada continuó después de otra acción; nunca se siguió jugando para luego señalar el penal”, defendió Gómez.

David Gómez, árbitro central del partido de Liberia contra Herediano, le dijo a ‘La Nación’ que vio la mano y estuvo seguro al marcar el punto de penal. (Jose Cordero)

David Gómez agregó que, por reglamento, el VAR no puede intervenir si ha pasado una jugada. Si el juego continúa y el VAR no interviene a tiempo, el partido no puede dar marcha atrás.

El protocolo del VAR, según lo establecido por la FIFA, dice que: “Si el juego se reanudara después de ser detenido, el árbitro no podrá llevar a cabo una revisión salvo en casos de confusión de identidad o ante una posible infracción sancionable con expulsión por conducta violenta, escupir, morder o actuar de forma extremadamente ofensiva, insultante o humillante”.

El partido concluyó con Everardo Rubio anotando el gol del empate para Herediano desde el punto penal. Posteriormente, el video de la acción fue reproducido repetidamente por FUTV, televisora oficial del juego, que explicó que la jugada no fue captada por las cámaras utilizadas en la transmisión del partido, sino únicamente por la destinada al VAR en esa zona del campo.

En la conferencia de prensa, los entrenadores, ajenos a lo explicado en FUTV, no lograron aclarar el motivo del penal señalado por Gómez.