Árbitro de Primera División denuncia que fue víctima de asalto

Tras pasar el susto de haber sido víctima de un asalto, Steven Madrigal, árbitro de la Primera División del fútbol nacional, denunció el hecho y envió un mensaje para estar muy atentos.
Tras pasar el susto de haber sido víctima de un asalto, Steven Madrigal, árbitro de la Primera División del fútbol nacional, denunció el hecho y envió un mensaje para estar muy atentos.
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