Árbitro de Primera División denuncia que fue víctima de asalto

Tras pasar el susto de haber sido víctima de un asalto, Steven Madrigal, árbitro de la Primera División del fútbol nacional, denunció el hecho y envió un mensaje para estar muy atentos.

En su cuenta en Instagram, Steven contó lo sucedido en plena carretera de Circunvalación.

Madrigal no brindó mucho detalle de cómo sucedieron las cosas, solo del artículo que le sustrajeron.

“Anoche, aproximadamente a las 9:35 pm, fui víctima de un asalto por parte de dos sujetos mientras conducía mi vehículo por la entrada hacia Circunvalación, cerca del Monumento del Agua”, escribió Steven, quien no detalló qué pasó durante el robo que se dio el jueves.

Steven Madrigal reportó que fue víctima de un asalto. (Captura de Pantalla/Captura de pantalla)

“Durante el incidente me sustrajeron mi teléfono celular. Por lo que cualquier mensaje extraño, solicitud de dinero, códigos o links enviados debe ser ignorado”, alertó Steven Madrigal.

El árbitro confirmó que ya recuperó su número de teléfono.

“De igual forma, les solicito mantenerse atentos ante cualquier actividad sospechosa que puedan recibir en mi nombre”, resaltó Steven Madrigal.