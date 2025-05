Apagón de 30 minutos atrasó el final del reñido clásico entre Alajuelense y Saprissa

En tiempo de reposición, al minuto 90+1, Alejandro Bran le anotó a Saprissa. Abrió el marcador y en ese instante se presentó un fallo en el fluido eléctrico.

A los jugadores les dieron la orden de ingresar a los vestuarios, mientras que en el Estadio Alejandro Morera Soto, a los aficionados no se le comunicó qué sucedía. Una prohibición del Ministerio de Salud, provocó que no se usen los parlantes del inmueble rojinegro, para no molestar a los vecinos después de las 10 p.m.

Sin embargo, a las 10:30 aproximadamente regresó la luz y el árbitro Juan Gabriel Calderón ordenó la reanudación del compromiso, para que se disputen los cuatro minutos restantes.