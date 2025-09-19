Andrés Carevic sorprende y advierte a la afición: esto pueden esperar de Cartaginés en el tramo final

Andrés Carevic, técnico de Cartaginés, fue honesto con los aficionados de su equipo. El timonel reveló lo que pueden esperar del plantel en los compromisos que se les vienen.

Cartaginés sigue con vida en la Copa Centroamericana y pelea por el liderato en el torneo nacional, pero Carevic dijo que el tramo final se les está complicando.

- ¿Con la planilla completa, dónde ve peleando al equipo en Concacaf y en el certamen local?

- Está difícil para nosotros porque tenemos muchas bajas, ya sumamos ocho, y la recuperación de la mayoría no es cosa de una semana. Vamos a tener las cosas complicadas y lo digo sinceramente, es algo que sabemos y vamos a trabajar con todo lo que tengamos a disposición para jugar tantos partidos. Todo lo que nos ha pasado es complicado (lesiones), pero hay que seguir luchando.

- ¿Qué les hizo falta para lograr los tres puntos?

- Los jugadores hicieron un esfuerzo impresionante y, al tener tantas bajas, hay que parchar por todo lado. Es difícil para nosotros generar fútbol. Las lesiones no son por carga, sino por acciones de juego como la de Suhander, que fue por un planchazo. Así es muy difícil tener el funcionamiento adecuado. Los jugadores hicieron un gran esfuerzo en posiciones que no son de ellos. La primera vuelta es positiva, y falta un partido todavía.

Andrés Carevic, técnico de Cartaginés, dijo que ante las ocho bajas que posee por lesiones, ha tenido que usar jugadores en posiciones no habituales para ellos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- ¿Cuánto duele dejar esos dos puntos?

- Nos duele el resultado, pero al final agradezco a los jugadores porque, ante las lesiones, actuaron en posiciones no habituales, dieron un gran esfuerzo y mostraron su mejor versión. Es importante que seguimos peleando arriba y sumamos un punto.

- ¿Las últimas incorporaciones se deben a las bajas?

- Desde hace tiempo valoramos hacer alguna incorporación. No se dieron desde antes y, por las lesiones, incorporamos a Chiroldes y Giancarlo Castro.

- ¿A qué se debe tanta lesión?

- Revisamos las cargas para evitarlo, no son musculares, todas las lesiones son por acciones de partido: planchazos, forcejeos, llegadas por detrás. Se han dado por faltas, por roces y no hemos tenido la fortuna de nuestro lado. Hay que seguir y tratar de recuperarlos.