Andrés Carevic explica por qué cree que Cartaginés sí estará en semifinales

Andrés Carevic, técnico de Cartaginés, lamentó que Herediano empatara por medio de un autogol. El timonel no culpó a nadie, más bien felicitó a sus jugadores, pero le quedó la sensación de que si no hubiera sido por el autogol, su escuadra se hubiera llevado la victoria.

Pese a que Saprissa los empató en puntos, ambos clubes tienen 25 unidades, pero por diferencia de goles, el cuadro brumoso está en zona de clasificación y eso complace a Carevic, quien opinó que están cerrando de la manera adecuada para clasificar. Según el timonel, uno de los argumentos que tiene al equipo en la pelea y lo puede llevar a la siguiente fase, es que en estas últimas fechas de visita, el equipo tuvo un buen comportamiento y deben seguir por ese camino.

- ¿Cuál era la idea de juego que traían?

- Nosotros venimos acá a proponer, tratar de no meternos atrás, sino buscar nuestro funcionamiento, atacar a Heredia, pese a que nos teníamos que cuidar por los jugadores ofensivos de Heredia. Fue un partido equilibrado de nuestra parte en defensa y ofensiva. En el cierre del torneo, cada partido va a ser muy duro, y ante quien sea, porque es el cierre y todos se juegan cosas importantes.

- ¿Por todo lo que se dio en el partido, cree que merecieron la victoria y qué les genera estar empatados con Saprissa, pero ustedes en zona de clasificación?

- Fue un partido muy parejo y disputado. Queríamos venir y hacer un buen partido y, dentro de los márgenes, tuvimos el control. Lástima que tuvimos el autogol, pero debo felicitar a los jugadores por el gran esfuerzo ante el campeón nacional. Resalto el compromiso y el esfuerzo. Importante seguir estando dentro de los cuatro. Va a ser un cierre difícil y hay que seguir trabajando. Ahora tenemos otra semana larga, recibimos a Pérez Zeledón y quiero pedirle a nuestra afición que llegue y nos apoye.

Andrés Carevic, técnico de Cartaginés, dice que su equipo viene de menos a más y resalta la entrega de sus jugadores. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

- ¿Qué ha hecho para que este equipo se vea distinto y si sale satisfecho con el empate?

- Como dije antes, quiero felicitar a los jugadores porque hicieron un gran partido. Creo que venimos de menos a más, creo que está marcado nuestro funcionamiento y los jugadores hacen un gran esfuerzo para cumplir lo que pedimos, que es plantarse en todas las canchas. En estas últimas fechas de visita, el equipo tuvo un buen comportamiento y debemos seguir por ese camino.

- ¿Qué análisis hace de los dos primeros cambios?

- A veces son cuestiones de lo que valoramos en el partido. Heredia puso mucha gente en ofensiva, estábamos arriba en el marcador y queríamos plantarnos mejor, sin dejar de atacar. Uno observa situaciones y tomamos decisiones que no son distintas a lo que hacemos. Valoramos que tenía que salir Quirós y estar Daily. Todo el mundo debe estar preparado para jugar lo que le toque.

- ¿Siente que su equipo cierra de la manera adecuada para clasificar?

- Sí. Nosotros estamos satisfechos con el trabajo que hemos venido haciendo en los últimos partidos. Hemos estado sólidos, con resultados muy positivos, y siempre es duro el cierre. Este juego fue durísimo y debemos seguir por la misma línea de esfuerzo.

- ¿Cuál es la situación contractual de Cristopher Núñez?

- No hablo de manera particular y no tengo conocimiento. Me enfoco en trabajar día a día y eso se valorará al terminar el torneo. Hoy exijo a los que tenemos. Debemos seguir evolucionando y potenciar a nuestros jugadores, pero no sé nada del tema contractual.