Andrés Carevic aplaude la hazaña de Cartaginés en la ‘Cueva’ y lanza un mensaje claro sobre la clasificación

Andrés Carevic, técnico de Cartaginés, terminó complacido con el empate, pero más con el desempeño de sus jugadores, quienes jugaron todo el segundo tiempo con un hombre menos y, al final, sacaron un resultado positivo.

El empate 1-1 les permitió a los brumosos seguir en zona de clasificación y con dos puntos más que Saprissa. Carevic no tiró las campanas al aire, no habló de clasificación, fue mesurado y aseguró que no han ganado nada.

- ¿Cuál fue la clave para sobrellevar las situaciones que se le presentaron en el partido, como la expulsión y la lesión de Marco Ureña?

- Debo resaltar el gran esfuerzo de los jugadores, hicieron un partidazo, se jugaron la vida. Jugar con un hombre menos y sacar un resultado del Saprissa es positivo para nosotros. Felicito a los que estaban en la banca y no pudieron ingresar, y que estaban apoyando de gran manera.

- ¿Cómo ve el panorama de la clasificación?

- Lo que yo valoro es que, cuando estábamos once contra once, el equipo estaba jugando un buen partido. No tenemos que modificar de local o de visita y nos plantamos bien en Saprissa hasta la expulsión. Antes de la roja, tuvimos buen fútbol y, por las circunstancias, debimos modificar. Quedan dos partidos y hay que estar con los pies en la tierra y seguir con la misma humildad.

Cartaginés aguantó la presión de Saprissa al quedarse con un hombre menos. Gerson Torres es marcado por Diego González. Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca, Marvin Barquero)

- A este equipo no le meten más de un gol y está invicto en toda la segunda vuelta. ¿Dónde está la solidez de su equipo?

- Lo vengo resaltando: el trabajo defensivo es de todo el equipo, el esfuerzo que todos hacen para presionar, cerrar bloques, cerrar líneas de pase y jugar con todo es clave para que el equipo sea sólido. Debemos seguir de la misma manera. Nuestro equipo trata de tener buen fútbol y ser agresivo. No hemos conseguido nada y hay que trabajar duro en la semana para el siguiente compromiso.

- ¿Qué criterio tiene de Marcelo Pereira, que busca un puesto, y qué sabe de la lesión de Marco Ureña?

- Pereira, como todos, tuvo una lesión y estuvo tres semanas en recuperación. Volvió y el equipo tuvo un buen desempeño, y le tocó trabajar duro para que, cuando le tocara jugar, lo hiciera de buena manera, como lo hizo. Estoy contento porque le tocó participar y se preparó muy bien. Con Marco, debemos esperar los estudios que le van a hacer para ver el grado de la lesión, y esperemos que no sea grave.

- ¿Cómo siente este equipo para meterse en la fiesta grande?

- No podemos pensar en el más allá, solo en recuperarnos bien y preparar el juego del sábado en Liberia, que es complicado. Esto es partido a partido y sabíamos que iba a ser un cierre difícil, duro.

- ¿Qué tanto cambió para el segundo tiempo?

- Por circunstancias, tuvimos que hacer dos modificaciones en el primer tiempo y eso nos condiciona en el segundo. En el complemento ajustamos lo que debíamos ajustar y fue un partidazo de todos los futbolistas.