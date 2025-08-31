Andrés Carevic acepta lo que les hizo falta, pero no le reprocha nada a nadie

Andrés Carevic, técnico de Cartaginés, reconoció que hubo cosas que le molestaron en el empate de su equipo 0-0 contra Puntarenas, como la devolución de Carlos Barahona a su portero Kevin Briceño, que casi termina en gol.

Al timonel tampoco le agradó que por momentos no tuvieran el balón y no fueran ofensivos, pero no le reprochó nada a sus jugadores, quienes, para él, se vieron disminuidos, debido al desgaste que han tenido en juegos del torneo nacional y la Copa Centroamericana de la Concacaf.

- ¿Qué sensación le deja el partido, qué no le gustó del equipo?

- Creo que recién lo hablé con el grupo: no tuvimos un buen funcionamiento de juego, pero felicito a los muchachos y rescato el gran esfuerzo del equipo. Este es el noveno partido en este mes y, en un horario a las 11 a. m., es un clima pesado. Lo positivo es que sumamos un punto ante un rival que se plantó bien. La molestia es que queríamos ganar, no se pudo, y resalto el esfuerzo de los jugadores.

- ¿Cuál es su evaluación de lo que se ha hecho en la parte deportiva?

- Es un análisis muy positivo para la institución y los jugadores. El equipo viene de menos a más. En este partido no pudimos desarrollar nuestro fútbol; no hay que poner excusas, pero jugar nueve partidos en este mes es complicado. Además, tenemos las lesiones de José Quirós, Cristopher Núñez, Everardo Rubio y Bernal Alfaro. Esto nos ha limitado la rotación de jugadores que vienen jugando muchos minutos. Cerramos el mes con el objetivo de clasificar, y ahí vamos en el torneo nacional.

- ¿Pese a las lesiones, cuánto ha trabajado la parte defensiva Porque en los últimos seis juegos solo un gol ha recibido?

- Siempre se busca un equilibrio: tratar de defendernos muy bien y atacar muy bien. Creo que, de muchas maneras, hemos conseguido ambos. En este juego nos faltó ofensiva, pero siempre, de atrás para adelante, defenderse bien es bueno y después viene desarrollar nuestro funcionamiento. Jugamos partidos muy exigentes y el equipo ha respondido.

- ¿Johan Venegas por qué salió?

- Siempre hay tres opciones: Marco Ureña, Mauro Quiroga y Johan Venegas en esa posición. A veces sale uno u otro, y siempre buscamos alternativas. La decisión se tomó porque el desgaste es grande; valoramos que lo mejor era poner a Mauro.

- ¿Qué dejó de hacer su equipo en la ofensiva?

- Nos faltó un poco el control de juego en el funcionamiento del partido, tomar buenas decisiones a la hora de jugar. Tuvimos poco control de juego y equivocamos muchos pases. También por el desgaste, y es entendible lo que ha pasado. Creo que el equipo hizo un gran esfuerzo y siempre intentó, independientemente de que no se nos diera para anotar.

"En este juego nos faltó ofensiva y también, equivocamos muchos pases", dijo Andrés Carevic en conferencia de prensa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- ¿Afectó el cambio temprano de Douglas López?

- Importante lo de Douglas al minuto 10, porque nos da mucho volumen de juego. Entró Claudio Montero y no es su posición habitual; al no estar Bernal Alfaro y Cristopher Núñez le tocó jugar ahí. Hizo un esfuerzo y lo hizo bastante bien. El tema de la circulación del balón, estar más precisos en los pases hizo que no fuéramos tan ofensivos. Es comprensible, el equipo está un poco desgastado por el trajín que tenemos.

- ¿Le molestó la devolución del balón de Carlos Barahona a Kevin Briceño y el arbitraje del encuentro?

- La molestia es que siempre, de mi parte, les digo que no arriesguen hacia atrás; hay que ir hacia adelante. A veces no se podía, no estábamos bien ubicados o el control no era bueno. Sobre el arbitraje, no hablo salvo la última vez, en el partido contra Guadalupe; me pareció algo puntual y hablé en corto sobre el criterio de las faltas