Puro Deporte

Amarini Villatoro anuncia el regreso del jugador que todos los brumosos desean ver en la cancha

El técnico del Cartaginés, Amarini Villatoro, espera contar con más variantes en su ofensiva, para el duelo de vuelta ante el Herediano

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Por Juan Diego Villarreal
Johan Venegas logró el gol de la remontada de Cartaginés ante Guadalupe. Con él celebran Cristopher Núñez y José Mora.
Johan Venegas (der.), junto a José Mora (centro) y Cristopher Núñez, podría ser de la partida este sábado en el juego ante el Herediano. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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