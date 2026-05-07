Amarini Villatoro anuncia el regreso del jugador que todos los brumosos desean ver en la cancha

Johan Venegas (der.), junto a José Mora (centro) y Cristopher Núñez, podría ser de la partida este sábado en el juego ante el Herediano.

La lesión que aqueja al delantero del Club Sport Cartaginés, Johan Venegas, no le ha dado tregua en los últimos tres meses, manteniéndolo lejos de las canchas cuando su equipo más lo necesita.

Aunque estuvo en la banca en el juego de ida de las semifinales del Torneo Clausura 2026 frente al Herediano, el pasado sábado 2 de mayo en el estadio Rafael Fello Meza de Cartago, cuando el Team ganó 0-1, el experimentado artillero no vio acción.

Sin embargo, el estratega brumoso indicó que Johan jugaría en el partido de vuelta este sábado 9 de mayo, cuando los rojiamarillos reciban a los blanquiazules en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, a partir de las 8 p. m.

“La disposición ha sido muy buena. Estuvo trabajando bien con el grupo, pero debemos tomar en cuenta las cargas de trabajo para valorar hasta dónde se pueden tomar riesgos. Lo que sí puedo adelantar es que tendrá minutos, ya sea al inicio o al final del compromiso”, manifestó Villatoro.

Johan, de 37 años, sufrió una lesión en su rodilla derecha en febrero pasado, cuando el Cartaginés igualó 0-0 ante el Vancouver Whitecaps en el primer partido de la serie correspondiente a la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Desde entonces ha estado ausente, perdiéndose la recta final del campeonato y el primer partido de las semifinales.

Su olfato goleador y buen manejo de la pelota se han sentido en la ofensiva de los brumosos, a quienes les ha faltado definición y calidad en ataque, situación que pesó en los resultados tras un buen arranque en el campeonato.

“A Johan (Venegas) tenemos que llevarlo poco a poco. Es un jugador que puede aportar mucho, pero es claro que debemos esperar su mejor condición. Hay que recordar que viene de tres meses de inactividad y no es fácil integrarse al trabajo, más en estas instancias decisivas, donde nos estamos jugando el pase a la final”, destacó Villatoro.

De acuerdo con el estratega chapín, en los partidos anteriores demostraron que pueden competir, pero deben mejorar la concentración y cuidar todos los detalles, pues en estas series son claves para avanzar.

“Lo de Johan ha sido complicado. Sabemos lo que nos puede aportar, pero debemos poner en la balanza los tres meses que tiene de inactividad y su estado físico. Como dije, no sé si será titular. Sin embargo, son muchas las cosas que nos estamos jugando, por lo que es necesario echar mano de los hombres que tengamos disponibles en el plantel”, manifestó Villatoro.

De momento, Amarini descartó al defensor central Diego Mesén y al volante Leonardo Alfaro, quienes no lograron recuperarse de sus lesiones a tiempo. Tampoco estará disponible el lateral Yael López, quien aún debe cumplir tres partidos de suspensión tras una expulsión.