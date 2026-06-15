Puro Deporte

Alpinista conocido como el ‘Hombre Araña de Yemen’ muere tras caída de 120 metros en cráter volcánico; video captó el accidente

El creador de contenido realizaba una escalada sin equipo de protección en una formación volcánica del sur de Yemen cuando ocurrió la fatal caída

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Por O Globo / Brasil / GDA
Equipos de rescate tardaron cerca de cuatro horas en recuperar el cuerpo del influencer, localizado a 30 metros de profundidad.
Equipos de rescate tardaron cerca de cuatro horas en recuperar el cuerpo del influencer, localizado a 30 metros de profundidad. (Redes sociales del alpinista/Redes sociales)







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