Alpinista conocido como el ‘Hombre Araña de Yemen’ muere tras caída de 120 metros en cráter volcánico; video captó el accidente

Equipos de rescate tardaron cerca de cuatro horas en recuperar el cuerpo del influencer, localizado a 30 metros de profundidad.

Al-Qaqa Ibn Antar, un alpinista e influencer yemenita de 30 años conocido como el “Hombre Araña de Yemen”, murió tras caer aproximadamente 120 metros dentro de un cráter volcánico mientras realizaba una escalada sin equipo de protección. Un video difundido en redes sociales registró los momentos previos al accidente.

El hecho ocurrió el viernes 12 de junio en la presa de Hardah, también identificada como Haradhat, ubicada en la provincia de Dhale, en el sur de Yemen.

Las imágenes muestran a Antar mientras ascendía por la pared rocosa del cráter y ejecutaba maniobras de alto riesgo. En varios momentos permanecía sostenido con una sola mano. También soltaba los pies y el otro brazo para quedar suspendido sobre el vacío.

El material audiovisual evidencia que el aventurero simulaba caídas y realizaba gestos mientras permanecía colgado sobre la empinada ladera.

Influencer cayó dentro del cráter volcánico

Poco después, el alpinista aparentemente perdió el equilibrio y cayó al interior del cráter.

Según informó la Autoridad de Defensa Civil de Yemen, la caída fue de aproximadamente 120 metros. Tras impactar el agua, el cuerpo se hundió cerca de 30 metros bajo la superficie.

Equipos de rescate especializados se desplazaron hasta la zona. En las labores participaron buzos y expertos en operaciones acuáticas.

Las autoridades indicaron que la recuperación del cuerpo tomó alrededor de cuatro horas debido a las complejas condiciones del lugar. El área presenta paredes rocosas escarpadas y un terreno de difícil acceso.

Los restos fueron localizados a una profundidad cercana a los 30 metros.

Zona es conocida por sus condiciones extremas

La presa de Hardah es una formación volcánica reconocida en el sur de Yemen. El sitio se caracteriza por sus pronunciadas pendientes y por un lago de aguas calientes con presencia de azufre en la base del cráter.

Antar alcanzó gran popularidad en redes sociales gracias a la publicación de videos de escaladas extremas en montañas, acantilados y otras formaciones naturales del país.

En la mayoría de sus desafíos realizaba las actividades sin utilizar equipos de seguridad.

Autoridades emiten advertencia tras la tragedia

Tras el accidente, la Autoridad de Defensa Civil de Yemen emitió una advertencia dirigida a quienes practican deportes de aventura.

La institución reiteró la importancia de utilizar equipos de protección adecuados y de aplicar medidas de seguridad para reducir el riesgo de incidentes similares.

El organismo señaló que los practicantes de actividades extremas deben seguir los protocolos de seguridad y emplear protección apropiada para evitar nuevas tragedias.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.