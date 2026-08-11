Allen Guevara está muy cerca de superar histórico récord de un mundialista de Italia 90

Allen Guevara, quien actualmente milita en la AD San Carlos, debutó en la Primera División a los 19 años.

Se puede considerar el récord de la constancia y la regularidad en el fútbol de Costa Rica, y el volante ofensivo de la Asociación Deportiva San Carlos, Allen Guevara Zúñiga, está muy cerca de superarlo.

Después de 18 años de carrera profesional, en los que ha militado en Municipal Liberia, Guanacasteca, Alajuelense, Cartaginés y San Carlos, el volante guanacasteco se encuentra a solo 11 partidos de convertirse en el jugador con más encuentros disputados en la Primera División del balompié costarricense.

A sus 37 años, Allen sumó el pasado domingo, en el clásico de la Zona Norte entre Inter San Carlos y San Carlos (2-0), 674 partidos, con lo cual se consolidó como el cuarto futbolista con más apariciones en la máxima categoría.

De acuerdo con el periodista y estadígrafo Gerardo Coto Cover, el volante liberiano está a dos partidos del defensor Enrique Díaz, quien, durante su paso por Limonense, Ramonense, Herediano y Saprissa, contabilizó 676 encuentros y ocupa el tercer lugar histórico.

El segundo jugador con más partidos es el defensor Julio Fuller (qdDg), quien, jugando para Limonense y Cartaginés, acumuló 684 encuentros.

Finalmente, el futbolista con más partidos en la Primera División es el exmundialista de Italia 90 Marvin Obando, quien, tras actuar para Herediano, San Carlos, Saprissa, Cartaginés, Municipal Turrialba, Ramonense y Municipal Puntarenas (club en el que colgó los botines en el año 2000) contabilizó 685 juegos al cierre de su carrera.

Allen Guevara fue titular en los dos primeros partidos del Torneo Apertura 2026 y aseguró estar físicamente muy bien para afrontar el certamen y buscar superar el registro de Marvin Obando.

“Los récords y las cosas personales a veces quedan un poco de lado. Pero eso lo motiva a uno para seguir entrenando fuerte, tratando de dar lo máximo para seguir jugando. En estos momentos estoy disfrutando lo que queda de mi carrera deportiva y, si llegamos a la meta, pues bien. Ojalá lo logremos”, expresó Guevara el pasado domingo en la transmisión de FUTV.

De no sufrir alguna lesión, expulsión o quedar fuera de la alineación por otros motivos, y de mantener la titularidad durante el actual Apertura 2026, Allen igualaría la marca de Obando en la fecha 14, cuando San Carlos se enfrente a Cartaginés, en el estadio Fello Meza de Cartago.

Para la fecha 15, en el partido ante Puntarenas FC en el estadio Miguel Lito Pérez, el volante pampero estaría dejando atrás la marca del legendario Marvin Obando al sumar 686 juegos.

“Me siento bien físicamente, en el último partido ante Inter de San Carlos jugué los 90 minutos. Siento que puedo dar más, que puedo seguir jugando. Esperamos poder lograr el récord. Vamos a dar lo mejor en cada partido y esperamos seguir a este ritmo y cumplir las metas, tanto personales como del equipo”, declaró Guevara.

La contabilidad de partidos también incluye entrar de cambio, así que no importaría si Allen es suplente pero ingresa en algún momento.

Así que el actual Torneo Apertura 2026 está muy cerca de dejar un apunte para la historia, de esos que perduran por décadas.