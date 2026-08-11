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Allen Guevara está muy cerca de superar histórico récord de un mundialista de Italia 90

El volante Allen Guevara, a sus 37 años, podría imponer esta temporada un registro histórico en la Primera División

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Por Juan Diego Villarreal
Allen Guevara AD SAn Carlos 674 partidos en la Primera División 11 de agosto del 2026 Fotografía: AD San Carlos
Allen Guevara, quien actualmente milita en la AD San Carlos, debutó en la Primera División a los 19 años. (Fotografía: AD San Carlos /La Nación)







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Allen GuevaraMarvin ObandoRécord de más partidos en la Prinera División
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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