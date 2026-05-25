Puro Deporte

Allan Alemán, tras celebrar título de su hijo con Inter San Carlos: ‘Es un guerrero; le tiran y siempre se levanta’

El exjugador del Saprissa Allan Alemán habló de las vivencias de su hijo en el Inter San Carlos, campeón de Liga de Ascenso

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Fabricio Alemán Allan Alemán Inter San Carlos liga de Ascenso Torneo Clausura 2026 25 de mayo del 2026 Facebook Inter San Carlos
Fabricio Alemán (izq.) se intengró al Inter San Carlos en enero de 2026, para el Torneo Clausura. En la acción es marcado por Esteban Ramírez del equipo Pitbulls de Santa Bárbara. (Facebook Inter San Carlos /La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Fabricio AlemánAllan AlemánInter San Carlos
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.