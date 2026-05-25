Allan Alemán, tras celebrar título de su hijo con Inter San Carlos: ‘Es un guerrero; le tiran y siempre se levanta’

Fabricio Alemán (izq.) se intengró al Inter San Carlos en enero de 2026, para el Torneo Clausura. En la acción es marcado por Esteban Ramírez del equipo Pitbulls de Santa Bárbara.

El exjugador del Deportivo Saprissa Allan Alemán no podía ocultar su orgullo al ver a su hijo, Fabricio Alemán, salir campeón con el Inter San Carlos en la Liga de Ascenso.

Luego de su salida del Deportivo Saprissa y de un paso irregular por el Municipal Pérez Zeledón, Fabricio encontró su mejor versión en el Inter San Carlos, bajo el mando de Douglas Sequeira. Incluso fue titular en la final del Torneo Clausura, donde los norteños derrotaron al conjunto de Jicaral Sercoba.

Allan resaltó el sacrificio y el deseo de triunfar de su hijo, a pesar de las críticas que ha recibido durante su carrera deportiva, en una entrevista en Teletica Radio, tras la finalización de compromiso entre Jicaral e Inter San Carlos.

“Me siento orgulloso. El que tiene hijos sabe lo que es ver a un hijo triunfar y la alegría que eso genera, la cual no tiene precio. Él ha recibido muchas críticas, ha sido difícil, pero lo importante es continuar. Fabri es un guerrero; lo acribillan, lo tiran, pero siempre se levanta con ganas de triunfar y eso es de admirar”, comentó Alemán.

El exfutbolista morado explicó que, pese a todas las dificultades, su hijo, quien se integró en enero de este año al club para el Torneo Clausura, mostró mucha determinación para triunfar y adaptarse a las situaciones que se le han presentado.

“Bajar de Primera a Segunda División no es algo que cualquiera asimila bien. Él lo aceptó y demostró que está para grandes cosas. Esperemos y confiemos en Dios en que se le sigan dando las cosas”, agregó.

“He tenido el privilegio de verlo campeón con el Deportivo Saprissa y ahora con el Inter. Siento que mi hijo ha recibido muchas críticas. A veces la gente es cruel con los jóvenes que quieren hacer las cosas bien. Es claro que se van a equivocar. Todos nos equivocamos, pero lo importante es seguir intentándolo”, añadió Alemán.

En cuanto al proyecto de Inter San Carlos, Allan Alemán indicó que es una muy buena opción para el fútbol nacional y que cuenta con grandes profesionales.

“Sin duda es un buen proyecto. La verdad, hacen falta proyectos así en el fútbol nacional, como el que tiene don Geovanni Paniagua con el Inter. Estoy muy feliz por Douglas Sequeira y Álvaro Saborío, que fueron parte del ascenso, al igual que mi hijo, que tuvo un torneo muy bueno. Me siento orgulloso porque ha perseverado para salir adelante”, declaró Alemán.