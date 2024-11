Alexandre Guimaraes habla sobre la Selección de Costa Rica y advierte conversación con Manjrekar James

- ¿Cómo valora la superioridad que ha mostrado Alajuelense como local?

- Esto era algo que teníamos claro. Para intentar conseguir el objetivo de pelear por el primer lugar, teníamos que ser muy fuertes, casi imbatibles, en casa. Los jugadores lo han entendido bien, se sienten cobijados por la afición. El sábado tenemos un partido que nos puede dar ese primer lugar que tanto buscamos, por lo que esperamos a la afición el sábado aquí, que se nos llene el estadio para apoyar en una temporada muy buena que estamos viviendo.

- ¿Va a conversar con Manjrekar James por la expulsión?

- Mañana le diré. Hoy no he querido decir nada, pero sin duda mañana en la tarde hablaré con él.

- ¿Va a rotar a su planilla?

- Vamos a seguir por la línea que hemos adoptado. No hacemos cambios radicales, sino que vamos haciendo pocas variantes y luego jugamos con los minutos de los jugadores más habituales. Ahí vendrán los cambios para ver a todo el mundo bien. Hoy pudimos tener a todo el plantel y esa era la intención para este torneo. Nos ha ido bien haciendo el modelo de minutos y no veo por qué cambiar algo.

- ¿Cómo evalúa el manejo emocional de su equipo en este duelo contra Herediano?

- Lo habíamos conversado previamente. Sabemos que estas confrontaciones ante este rival siempre tienen roces. Nosotros deberíamos encauzar nuestra atención hacia jugar. Creo que ese fue uno de los mensajes del medio tiempo, porque en el primer tiempo se jugó poco debido a la intención del rival de cortar y retardar el juego. Nosotros tuvimos ese equilibrio para encauzar el partido cuando estuvimos 11-11 y luego no perder el orden cuando nos encontramos 10-11.

-El banquillo de la Selección de Costa Rica... ¿Qué piensa usted sobre una posible oportunidad ahí?

- No tengo comentarios. Es una situación que está fuera de mi alcance. Yo he regresado al fútbol nacional producto de una invitación extremadamente interesante para regresar después de 12 años. Ahora me toca hacer y proponer acá. Creo que Alajuelense está haciendo las cosas bien... Yo siempre diré que sea el fruto del trabajo el que haga el ruido, no yo. Yo no soy de hacer ruido. Yo hago mi camino y mi camino me da vigencia profesional en 30 años.

“Ahora, yo jamás voy a intentar, a punta de gritos, conseguir algo... No es mi estilo. Ahora quiero cumplir con los objetivos de Alajuelense”.

-¿Qué tanta ventaja puede dar cerrar las fases finales como local?

- Vamos despacito. Para cerrar en casa, debemos ganar el sábado.