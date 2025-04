Alexandre Guimaraes dribla polémicas y habla de Jonathan Moya, Canhoto y Juliano Fontana

Alexandre Guimaraes admitió que el triunfo era más que necesario para Liga Deportiva Alajuelense. El único equipo invicto del Torneo de Clausura 2025 acababa de derrotar a Pérez Zeledón por 1-2 en San Isidro de El General y el técnico manudo fue tajante en sus respuestas.

— ¿Qué es lo que más rescata de esta victoria de Liga Deportiva Alajuelense? ¿Y cuánto ilusiona ya ponerse a tres puntos del primer lugar?

— Creo que fue una victoria bastante merecida, bien trabajada en la cancha, con mucha resiliencia del equipo para mantener la compostura ante el empate del rival. Con un muy buen ingreso de los jugadores que pensamos que nos podían dar este lunes un cambio en el ritmo del partido.

”Y todas esas cosas, claro, que sabíamos que era un juego importantísimo, que había que ganar acá, que no es una cancha fácil de venir y ganar, y no solo ganar, sino imponerse futbolísticamente.

”Nos vamos para la casa ahora con la cabeza fría, sabiendo que el domingo tenemos otro juego también muy difícil, porque Santos está jugando bastante bien. Pero vamos a nuestra cancha y esperemos volver a hacer un buen juego para que nos pueda dar la posibilidad de ganarlo”.

— Más allá del triunfo, quisiera preguntarle por las ausencias en nómina de Joel Campbell y de Diego Campos. Y también el tema de las rotaciones. ¿Por qué la alineación es sumamente cambiante?

— Acá vine a hablar del grupo de futbolistas que me traje a Pérez Zeledón, no de los que se quedaron allá en Alajuela y en San José. Así que ante eso, cualquier criterio que se me pida, ya que abriste la pregunta, pues hablo de los jugadores que están acá, no puedo hablar de los jugadores que no están. Y sobre la alternabilidad de algunos jugadores, pues sí.

”Ya pensamos en el partido anterior, pero este lunes también nos confirmó que Ronald Matarrita necesitaba una oportunidad. Estuvo muy bien, estuvo bien acuerpado por ese lado con Alejandro Bran. Por lo tanto, es un jugador que quiere sumar, independientemente de los minutos que pueda jugar o no”.

Liga Deportiva Alajuelense consiguió un triunfo valioso en San Isidro de El General. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

— Jonathan Moya anotó. ¿Qué sensación le genera o cuánto le sirve que uno de los delanteros centro como Moya meta gol?

— Nos sirve mucho, ya que Jonathan es un futbolista muy importante dentro del plantel. Pero igual, como cualquier número 9, su confianza tiende a aumentar si mete goles. Pero hoy, aparte del gol, hizo un partido fantástico.

”Ni siquiera me voy a detener en la cantidad de situaciones en las que estuvo involucrado para pivotear, para sostener bola arriba, para marcar la presión. Después ya hubo esa jugada que no sé por qué, o si se llevó al VAR o no, porque hay una acción antes que precede al gol de ellos. No hubo, a mi criterio, una infracción que se le hace a él.

”Pero estamos muy contentos porque pasó un par de semanas complicadas en términos de recuperación de su lesión. El trabajo que hizo el staff médico, los fisios y los doctores, fue fantástico. Eso también son buenas señales para nosotros”.

— ¿Cómo nota el comportamiento de Juliano Fontana?

— Juliano no ha tenido ninguna tarjeta roja, en lo que llevamos del torneo, ni en el torneo pasado, ni cuando llegamos. A no ser que yo haya visto otros partidos. Juliano no ha tenido ninguna tarjeta roja hasta hoy. No pude ver la acción porque yo estaba hablando con el cuarto árbitro. Juliano es mi hombre de confianza y, por lo tanto, lo que me diga, yo se lo voy a creer.

— A Canhoto le ha costado por lesiones. ¿Cuánto le alivia al equipo también que haya regresado con gol?

— Lo de Canhoto era importante después de su recuperación, después de que nosotros pasamos los protocolos que nosotros por lo menos hacemos cuando un jugador viene de lesión. Que es ponerlo a jugar un tiempo contra la Sub-19 o la Sub-21. Lo hizo bastante bien el día jueves, creo, o viernes. Viernes, sí, porque jueves jugamos. El día viernes no causó ningún problema.

”Y por lo tanto, ya era la decisión mía de cuánto ponerlo, sabiendo que las superficies sintéticas son tremendamente complicadas para jugadores que vienen saliendo de lesiones. Así que creo que cuando entró, entró en el momento justo. Y por supuesto, es un futbolista que necesitamos reencontrar su mejor versión. Ahora este gol también, al igual que Moya, le puede dar una confianza que todo jugador necesita con el gol”.

— ¿Cómo ve el duelo particular que se vendrá contra Wálter Centeno?

— Y lo de Walter, no lo pude saludar cuando jugamos en Guápiles, ya que yo estaba sancionado. Así que me alegra que él esté haciendo lo que le gusta. Y será, por supuesto, un placer para mí volver a verlo, porque tengo mucho tiempo de no saludarlo.

— La Liga ha sido muy firme y muy tajante en su discurso con respecto a todas las informaciones y a todo lo que ha hecho en el proceso del Mundial de Clubes. ¿Qué piensa de un posible repechaje entre América y LAFC?

— Es que la información que me llega a mí directa de la Junta Directiva y de parte de León Weinstok y de don Joseph Joseph, no me ha llegado eso. Por lo tanto, yo no puedo acá opinar sobre algo que oficialmente mis jefes no me han dicho. Así que esperemos a ver qué va a pasar.

