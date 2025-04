Alexander Vargas revela los errores que el Herediano cometió ante Alajuelense y Saprissa y debe evitar ante Cartaginés

El Club Sport Herediano buscará seguir peleando el liderato del Torneo Clausura 2025 cuando este sábado 5 de abril reciba al Cartaginés, a partir de las 8 p. m. en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

Los florenses esperan lavarse la cara de la derrota ante Saprissa (1-0), continuar presionando a Puntarenas FC y mantener el buen nivel mostrado en el campeonato

¿Qué debe cambiar en su equipo tras la última presentación ante Saprissa?

Sabemos que el fin de semana pasado no hicimos el juego que veníamos desarrollando ni el que queríamos hacer. Hicimos una autocrítica, empezando por mí. Sé que no dimos lo que teníamos que dar. Este sábado tenemos un partido para reivindicarnos contra un gran rival que viene haciendo las cosas bien, dirigido por el profesor Andrés Carevic.

¿Cómo siente anímicamente al equipo tras la derrota ante Saprissa? Copiado!

Este equipo se siente más fuerte que nunca. Desde el 2 de enero, cuando empezamos a entrenar, no hemos perdido la alegría. Es cierto que hemos tenido tropiezos, pero no vamos a hacer un drama. Eso sí, hay que estar alertas, porque hay maneras de perder. Sin embargo, el ánimo no se ha perdido.

¿Cómo analiza la lucha por el primer lugar ante Puntarenas FC y Alajuelense? Copiado!

Un equipo como Herediano siempre tiene la obligación de buscar el campeonato y el primer lugar. No estamos preocupados por los demás, solo nos enfocamos en nosotros. Si ganamos, nos acercamos a ese primer lugar. Vamos siendo responsables con los objetivos que nos propusimos y estamos trabajando por ellos.

¿Qué influyó para que Herediano perdiera ante Alajuelense y Saprissa en condiciones muy similares? Copiado!

No voy a decir lo que pienso que pasó porque puede sonar a excusa. Sabemos qué fue lo que nos afectó ante Alajuelense, donde terminamos con hombres menos, y es difícil ganar un partido así. Contra Saprissa, lo dije: no fuimos dinámicos ni intensos. Y vea qué casualidad, en esos dos partidos que perdimos estuvimos por debajo del promedio físico que manejamos, y ahí están los resultados.

Un equipo como Herediano, que tiene mucho talento, también tiene que correr, ser intenso y dinámico. Si eso no pasa, es un problema.

¿Psicológicamente el camerino ve diferente los partidos contra Saprissa y Alajuelense? Copiado!

A mí no me gusta escoger rivales ni ser camaleónico. No debemos cambiar nuestra forma de jugar dependiendo de si enfrentamos a Saprissa o al Santos. No se trata de jugarle distinto al Cartaginés o a Alajuelense. Para mí, todos los partidos son importantes. Respeto a todos los rivales, pero soy muy enfático con mis jugadores: a todos los mido por igual.

¿Qué presentará su equipo ante Cartaginés, sabiendo que se están jugando la clasificación? Copiado!

Espero un equipo agresivo, que quiera ser intenso, que presione, porque así lo practicamos. Muchas veces el rival lo permite, otras no. Deseo un equipo que presione alto, que sea dominante y que también sepa sufrir en los momentos complicados.

Herediano es el último equipo en cuanto a los minutos Sub-21 que pide la UNAFUT, con solo 870 de los 1.440 requeridos. ¿Qué tanto les preocupa? Copiado!

Tenemos claro que en estas siete fechas debemos sumar sí o sí, pero eso ya está contemplado en nuestra planificación. Conocemos bien esa regla. Tal vez algunas personas piensan que no lo vamos a lograr, pero todo está planificado: sabemos cuántos minutos nos faltan y cuántos jugadores debemos utilizar.

¿Cómo está la planilla con respecto a los jugadores lesionados? Copiado!

Creo que esta semana ha sido muy buena en cuanto a la recuperación de jugadores. De momento, Joseph Bolaños está en la última etapa de su proceso de recuperación, mientras que Darryl Araya presenta un problema muscular. Luego están los casos de Yendrick Ruiz, quien tiene una cita médica el 7 de abril, y el de Aarón Cruz. El resto de los jugadores trabaja con el grupo.