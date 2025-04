Alexander Vargas afirma que lo que le hizo Herediano, no se le hace a ningún trabajador

La llamada en horas de la noche no lo sorprendió, estaba acostumbrado a conversar con Jafet Soto o con Gustavo Pérez, gerente deportivo de Herediano.

Lo que lo dejó desconcertado fue la noticia: estaba fuera del equipo. Alexander Vargas recordó que hace 20 días no supo cómo reaccionar cuando lo despidieron en solo un minuto con 13 segundos.

“Mucha gente no entendió mi salida de Herediano y yo tampoco. Lo que me molestó y me dolió mucho fue la manera en que me comunicaron que no seguía en el equipo. Fue una simple llamada de un minuto, y eso no es así, no porque sea yo, sino porque eso no se le hace a ningún trabajador, en fútbol o en cualquier empresa”, dijo Alexander Vargas en el programa Cracks de Gilberto el “Tuma” Martínez.

Vargas recordó que fue una sorpresa, porque antes de la llamada de Gustavo Pérez, el domingo en la mañana, habló con él y todo marchaba bien.

“Todos los días hablábamos, en el estadio y por teléfono. En la noche me llama y pensé que seguro era para hablar del juego que había tenido la Liga contra Santos. No me lo esperaba jamás. El asombro que yo tuve, lo tuvieron muchos”, señaló Vargas, quien resaltó otro elemento que le dolió al salir del club rojiamarillo.

“Lo que más me dolió fue no despedirme de los jugadores. Todos me llamaron, me pusieron mensajes”, comentó Vargas.

Pero conociendo usted, y cualquier entrenador, que los técnicos no duran en Herediano, ¿por qué aceptó dirigirlo?

Tomé la decisión de dirigir a Herediano porque, aparte de pensarlo bien, quería cambiar esa dinámica y que el entrenador durara bastante. Creo en mi capacidad y en los jugadores, y no me podía negar a un equipo como Herediano. Son oportunidades de crecimiento muy bonitas para uno.

Alexander Vargas resaltó que no tuvo problemas con los jugadores, y que su salida del club le va a dejar más aprendizaje que si hubiera quedado campeón.

“A raíz de esto queda mucho aprendizaje. Al hablar con otro equipo, las cláusulas deben ser distintas. No me había pasado eso de tener buenos números y que me quiten.

“Sé cómo es la dinámica del fútbol y los resultados: hoy estamos y mañana no. Uno siempre debe tener la maleta lista, incluso cuando los resultados se dan, como en el caso mío”, expresó Vargas.

Alexander Vargas dijo que nunca imaginó ser despedido por tener buenos resultados. Juan Diego Villarreal (La Nación/Fotografía: Juan Diego Villarreal)

Alexander añadió que cuando Jafet Soto le ofreció dirigir a Herediano, sabía que si las cosas no se daban, podían despedirlo. Lo que no sabía era que, si se estaba bien, también lo iban a sacar.

“Ellos fueron claros conmigo y me pusieron los objetivos: que el equipo fuera regular durante todo el torneo, porque los últimos años Herediano entraba de último. Querían una regularidad que la estábamos consiguiendo. Estábamos luchando por el primer lugar, nos habían pedido ese primer puesto y íbamos por ahí”, aseguró Vargas.

El timonel destacó que tenía todo estudiado y sabía que podía llegar al primer lugar.

“No quiero ser irrespetuoso con los equipos, pero sabíamos que después de jugar con Cartaginés, en el papel, nos podía favorecer mucho el calendario. Y vea, al final Herediano ha sacado los partidos”, dijo Alexander Vargas.

El entrenador resaltó que no tiene ningún resentimiento con nadie en Herediano. Recordó que, tras ser despedido, llamó a Jafet Soto, Orlando Moreira y Aquil Alí, a quienes les agradeció la oportunidad de llevarlo al equipo.