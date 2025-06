Alcaraz vs. Sinner: La nueva era del tenis tiene su final soñada en Roland Garros

El tenis se sacude. El reinado de Novak Djokovic y Rafael Nadal, que parecía eterno, ya tiene herederos legítimos. Este domingo, Roland Garros será testigo de una batalla entre dos jugadores que no solo prometen ser el futuro: ya son el presente.

Jannik Sinner, número uno del mundo, selló su pase a la final tras vencer con autoridad a Novak Djokovic en sets corridos (6-4, 7-5 y 7-6). Fue un duelo de generaciones: el serbio de 38 años, leyenda viva con 24 Grand Slams, frente al italiano de 23, que cada vez hace más suyo el trono.

Jannik Sinner selló su pase a la final Roland Garros tras vencer Novak Djokovic (DIMITAR DILKOFF/AFP)

Carlos Alcaraz, el prodigio murciano de 22 años, avanzó tras la retirada de Lorenzo Musetti, a quien ya había dominado con claridad en los dos últimos sets. El español, actual campeón defensor en París, no ha perdido desde 2023 en la tierra roja de Bois de Boulogne y acumula 13 victorias consecutivas en este Grand Slam.

Una rivalidad que ya es leyenda

Alcaraz y Sinner se han enfrentado once veces, con ventaja de 7-4 para el español. Sin embargo, la final del domingo tiene un aire diferente: será la primera vez que se encuentren con un título de Roland Garros en juego, en un escenario que grita historia desde cada rincón.

Ambos jugadores ya han saboreado la gloria en torneos de Grand Slam: Alcaraz ganó el US Open 2022 y Wimbledon 2023, mientras que Sinner viene de conquistar el Abierto de Australia este año. Pero esta final no es solo por otro trofeo; es una declaración generacional.

Hace apenas unas semanas se enfrentaron en la final del Masters 1000 de Roma, donde Alcaraz se proclamó campeón tras vencer a Sinner en dos sets: 7-6(5), 6-1. El murciano consiguió así su tercer título de la temporada en tierras italianas.

Jannik llega invicto en sus últimos 20 partidos de Grand Slam, con una racha de 29 sets consecutivos ganados. Derrotó a Djokovic con temple, potencia y una madurez impropia de su edad. Incluso cuando el serbio tuvo puntos de set, el italiano respondió con tiros quirúrgicos y cabeza fría.

Su ascenso no es casualidad. En solo un año ha pasado de promesa a figura dominante, ganando Australia, liderando el ranking ATP y ahora con la posibilidad de conquistar París.

Alcaraz ha sido claro: ya no quiere ser la promesa, quiere ser leyenda. Su admiración por Nadal es pública, y antes del partido ante Musetti, se tomó una foto junto a la icónica huella de Rafa en la Philippe Chatrier. “Rafa siempre es una gran inspiración”, dijo.

Carlos Alcaraz pasa a la final del Roland Garros (DIMITAR DILKOFF/AFP)

Su camino no ha sido fácil. Perdió el primer set ante Musetti, pero como en tantas otras ocasiones, su intensidad y mentalidad ganadora marcaron la diferencia. “Ya tengo 22 años, es momento de madurar”, afirmó. Y eso es lo que buscará demostrar este domingo.

La final que el tenis necesitaba

Sinner vs. Alcaraz no es una casualidad: es el choque de dos titanes que ya han dado indicios de que dominarán la próxima década. La rivalidad crece partido a partido, torneo a torneo. Y esta vez, con un Grand Slam de por medio, puede dar el paso definitivo hacia convertirse en la nueva Federer vs. Nadal.

Este domingo a las 7:00 a.m hora de Costa Rica no solo veremos a un campeón levantar la Copa de los Mosqueteros. Veremos cómo la nueva era del tenis escribe su primer gran capítulo.