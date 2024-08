Alcalde liberiano pedirá renuncia al Comité de Deportes por conflictos con el Municipal Liberia

De manera contundente, el alcalde del cantón de Liberia, José Javier Calvo García, aseguró que no permitirá que el equipo del Municipal Liberia abandone el cantón, tal como se indicó este viernes en diferentes medios de comunicación y lo ratificó el técnico del plantel, Minor Díaz.

Los conflictos entre el club y el Comité Cantonal de Deportes, debido a cobros excesivos para la organización de los partidos (₡1.500.000), así como otros enfrentamientos, llevaron a Díaz a afirmar que, a partir del 27 de agosto, cuando se enfrenten a Pérez Zeledón, se trasladarán a jugar al Estadio Chorotega de Nicoya o al Cacique Diría de Santa Cruz.

No obstante, el alcalde fue tajante y aseguró que solicitará la renuncia del Comité Cantonal de Deportes, encabezado por la presidenta Elke Castillo y el vicepresidente Hugo Ruiz.

Minor Díaz, entrenador del cuadro liberiano, tras la victoria de 4-0 ante Santos de Guápiles por la quinta fecha del Torneo de Apertura 2024, explicó que los cobros por los partidos son exagerados y que no entiende cómo no se valora el trabajo de ligas menores que están realizando, donde 350 niños forman parte de la institución.

“No sé qué es lo que quieren, se los digo a ellos: no sé qué es lo que quieren del Municipal Liberia. Si quieren que nos vayamos, lo van a lograr. Si quieren que yo no sea el técnico, que lo digan. Yo pongo mi puesto a disposición y me voy, con tal de que aquí en Liberia las cosas se manejen como se deben manejar”, aseguró Díaz tras la victoria de 4-0 ante Santos de Guápiles por la quinta fecha del Torneo del Apertura 2024.

José Javier Calvo García es el alcalde de la Municipalidad de Liberia, que busca evitar que el Municipal Liberia abandone la Ciudad Blanca. Cortesía: Municipal Liberia

Alcalde de Liberia aseguró que el club no se moverá

En conversación con La Nación, el alcalde de la Ciudad Blanca, José Javier Calvo García, lamentó lo que está sucediendo y no dudará en intervenir para evitar que la institución se mueva del cantón.

“Lo más importante es que el Municipal Liberia es un equipo del pueblo y para el pueblo. La alcaldía y el gobierno local no van a permitir que el equipo se vaya del cantón. Es un equipo que Liberia ama y el equipo ama al pueblo de Liberia, por lo que mi posición como alcalde es que no se marchará”, manifestó Calvo.

El alcalde indicó que, desde que inició su gestión en mayo pasado, trató de conciliar con ambas partes en cuanto al monto de las tarifas que el Comité Cantonal desea imponer, e incluso vetó un nuevo aumento en el cobro de las tarifas por el alquiler del estadio al Municipal Liberia.

“Ese aumento en las tarifas no tenía el respaldo ni la justificación técnica para justificar ese incremento desproporcionado. No vamos a aprobar los aumentos si no tienen las justificaciones respectivas y, de ser necesario, las vetaré si no tienen el respaldo técnico que las sustente”, añadió Calvo.

El político señaló que, en diferentes reuniones, el Comité Cantonal informó de que tiene un superávit de ₡380 millones, por lo que no se entiende el motivo de los pedidos de aumento. Además, asegura el pueblo no está de acuerdo con las gestiones del Comité Cantonal de Deportes.

“Quiero invitar a la junta directiva del Comité de Deportes de Liberia a que voluntariamente decidan renunciar, se retiren y dejen de hacerle daño al cantón. Nos debemos al cantón, al que debemos rendir cuentas. Es evidente que el cantón y el pueblo de Liberia no están contentos con su trabajo”, subrayó Calvo.

El dirigente político enfatizó que, si no se toma una decisión a partir de este lunes, buscará el camino legal necesario para resolver la situación, pero tiene claro que el Municipal Liberia no se puede marchar de la “Ciudad Blanca”.