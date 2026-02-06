Alberth Barahona revive el nombre de Sergio Gila en Saprissa

Alberth Barahona (39) festeja junto a sus compañeros de Saprissa en el partido del Torneo de Copa ante Carmelita.

El nombre de Sergio Gila volvió a escucharse en el Estadio Ricardo Saprissa luego del triunfo de los morados por 6-0 ante Carmelita en el Torneo de Copa.

Quien lo pronunció fue Alberth Barahona, uno de los futbolistas jóvenes que Hernán Medford alineó como titulares en ese encuentro.

Hace unos años, él jugaba en Jicaral y salió de la Península rumbo a un equipo grande. Al pensar en su propia historia, futbolista de 20 años dijo que el proceso no ha sido fácil.

“Gracias a Dios ahí vamos y estar aquí en Saprissa es lo mejor que me ha pasado. Estuve varios años en Jicaral y me han ayudado.

”Me trajo Sergio Gila, porque en ese entonces él era el coordinador de liga menor. Siempre voy a estar agradecido con él porque me abrió las puertas de Saprissa”, mencionó Alberth Barahona.

Poco a poco su nombre se vuelve recurrente en las convocatorias de la S y hay otros jóvenes que también van sumando minutos, como Juan Pablo Hidaldo, Matías Elizondo y Dereck Woodly.

“Contento por ellos, creo que se merecen la oportunidad, son jóvenes que vienen trabajando muy bien en divisiones menores, se lo merecen y en este partido ante Carmelita respaldaron la confianza del profe en la cancha”, citó el juvenil.

En ese juego, Alberth Barahona llamó la atención porque jugó como defensa, cuando por lo general se desempeña como volante de contención.

“Cuando estaba pequeño esa era mi posición, pero contento y agradecido con el profe por la oportunidad. Me gusta, pero prefiero más de contención”, manifestó.

Es de pocas palabras y hasta un poco tímido ante micrófonos, pero sin dudarlo, afirmó que la vida la ha cambiado desde que forma parte de Saprissa.

“Ha sido un cambio drástico, todo es diferente, pero bien gracias a Dios. Siempre soñaba con jugar acá, siempre he sido morado y la verdad que sí fue un sueño hecho realidad”, destacó.

Sobre los primeros días bajo las órdenes de Hernán Medford, comentó que el Pelícano les pide que luchen, que no den una bola por perdida y que traten de jugar siempre, porque Saprissa siempre es un equipo que intenta jugar.

“Muy contento de tener al profe que es un ídolo del saprissismo, es importante para que nos inculque ese ADN y esa garra que caracteriza a Saprissa”, subrayó.

Sergio Gila salió de Saprissa en junio de 2025. Antes de ser gerente deportivo trabajó en liga menor. (Rafael Pacheco Granados)

El año pasado, Alberth Barahona tuvo un problema de salud que lo llevó a estar internado en el Hospital Calderón Guardia.

“Fue un proceso complicado, pero gracias a Dios aquí vamos, saliendo adelante y trabajando siempre. Es una historia complicada y la verdad no me gusta detallar tanto, fue un momento complicado y la verdad sí me asusté un poco. Estuve nueve días en el hospital”, recordó ante una pregunta sobre esa situación.

