Alajuelense vs. Cartaginés: Amarini Villatoro no se guarda nada

Kevin Briceño defenderá el arco de Cartaginés en el partido contra Alajuelense.

Cartaginés se presenta en la casa de Alajuelense con algunos cambios, porque desde la víspera, Amarini Villatoro adelantó que aplicará rotación, para contar con un equipo fresco.

Eso porque el trajín de los brumosos ha sido alto en los últimos días, recordando que el miércoles 25 de febrero jugaron de visita contra el Vancouver Whitecaps de Thomas Müller.

Tras despedirse con las botas puestas de la Copa de Campeones de Concacaf, los brumosos retornaron al país, el domingo pasado jugaron de visita ante San Carlos y este martes visitan a la Liga en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Para este partido en específico, Cartaginés presenta un once conformado por Kevin Briceño, Marcelo Pereira, Claudio Montero, Douglas López, Cristopher Núñez, Juan Gaete, Luis Flores, Carlos Barahona, Diego González, Diego Mesén y Enzo Fernández.

Mientras que en la suplencia se encuentran Christopher Moya, Suhander Zúñiga, Emmanuel Brenes, Faibol Alvarado, Dariel Castrillo, Bernald Alfaro, Geancarlo Castro, José Mora, Ricardo Márquez y Nicolás Vargas.

Los brumosos no se guardan nada. Eso sí, no cuentan con Fernán Faerron por expulsión, ni con Johan Venegas por lesión.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.