Alajuelense tiene una noticia de última hora que alegrará a sus aficionados

Poco a poco ingresan los aficionados al Estadio Alejandro Morera Soto para el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Liga Deportiva Alajuelense y Xelajú.

Liga Deportiva Alajuelense dio a conocer su alineación para el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Xelajú de Guatemala, que empezará a las 8:06 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto, y se confirmó el secreto a voces. En este artículo podrá seguir todas las incidencias.

Óscar “Macho” Ramírez decidió que Bayron Mora será el encargado de custodiar el arco de la Liga, luego de la ausencia por lesión de Washington Ortega.

Pero la noticia que tienen los rojinegros y que sin duda alegrará a más de uno es el regreso de Anthony Hernández. Además, Kenyel Michel también reaparece en lista, como opción de cambio.

En el caso específico de Anthony Hernández, después del susto del jueves pasado, cuando tuvo que salir de cambio y renqueando en el partido de reposición contra Cartaginés, existía la duda de si estaría disponible para el arranque de esta final, en la que la Liga aspira al tricampeonato de Centroamérica.

Su evolución fue satisfactoria y ese hombre que ha sido clave para que los manudos resuelvan partidos importantes en lo que va del semestre, y que de hecho anotó en los dos juegos de la semifinal ante Olimpia de Honduras, vuelve a la titularidad esta noche.

Para este juego, Alajuelense alinea con Bayron Mora, Rónald Matarrita, Fernando Piñar, Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos, Rashir Parkins, Celso Borges, Joel Campbell, Creichel Pérez, Anthony Hernández y Ronaldo Cisneros.

El partido de ida de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf empezará a las 8:06 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Además, se encuentran en suplencia Johnny Álvarez, Daniel Velásquez, Deylan Paz, Diego Campos, Alejandro Bran, Alberto Toril, Kenyel Michel, Aarón Salazar, Santiago van der Putten, Deylan Aguilar, Isaac Badilla y Tristan Demetrius.

¿Y la alineación de Xelajú ante Alajuelense?

Xelajú alinea con Rubén Silva, Manuel Romero, Yilton Díaz, Pedro Báez, Antonio López, Widvin Tebalan, Juan Cardona, Raúl Calderón, Kevin Ruiz, Jorge Aparicio y Romario da Silva.

Los suplentes del equipo chapín son Estuardo Chang, Marcelo Hernández, Maynor de León, Steven Cárdenas, Derrickson Quirós, Javier González, José Castañeda, Harim Quezada, William Cardoza, Claudio de Oliveira, José Longo y Freddy Góndola.

