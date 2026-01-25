Alajuelense se puso en ventaja ante San Carlos pero le anularon el gol, ¿qué dice el analista arbitral?

⏰ 4' Le anulan la anotación a Ronaldo Cisneros por fuera de lugar. pic.twitter.com/HLaZfteOyK

A los tres minutos del primer tiempo, Alajuelense se puso arriba en el marcador ante San Carlos, con un tanto del mexicano Ronaldo Cisneros, en el partido correspondiente a la cuarta fecha por el Torneo Clausura 2026.

Sin embargo, el árbitro, David Gómez, anuló la acción, tras una posición prohibida del delantero azteca, tras la señalización del asistente Víctor Ramírez.

En la acción previa, tras un despeje de la zaga norteña, el manudo Creichel Pérez remató en el área grande, el balón rebotó en el vertical y la pelota le quedó a Cisneros quien se había quedado en el área pequeña y con remate cruzado envió la pelota al fondo de la cabaña del salvadoreño Mario González.

De acuerdo al exárbitro y analista Greivin Porras, la acción fue la adecuada, debido a la posición del delantero alajuelense al recibir el rebote de la pelota.

“La decisión de árbitro fue correcta. El delantero estaba fuera de juego, no hay ninguna duda”, aseguró Porras a La Nación.