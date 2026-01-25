Puro Deporte

Alajuelense se puso en ventaja ante San Carlos pero le anularon el gol, ¿qué dice el analista arbitral?

Ronaldo Cisneros anotó para Alajuelense, pero el árbitro central, David Gómez, tomó una decisión que dejó el partido igualado

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseSan CarlosTorneo Clausura 2026
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.