Alajuelense revela verdadero motivo del nuevo castigo de Concacaf

A Liga Deportiva Alajuelense no le queda más remedio que acatar la nueva sanción que le impuso la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), ordenándole que la final de la Copa Centroamericana contra Real Estelí tendrá que jugarse con un aforo máximo del 80% en el Estadio Alejandro Morera Soto. Los rojinegros imploran a sus aficionados que respeten las zonas amarillas, para evitar más problemas, porque ese fue el motivo del nuevo castigo.

El vocero de la Liga, Marco Vásquez, conversó con La Nación y dijo que en el club están convencidos de que en el juego contra Antigua no ingresaron más personas de la cuenta, porque llevan un control riguroso sobre la cantidad de entradas que sacan a la venta.

“Lo que está argumentando Concacaf es que había gente en las zonas amarillas. Eso lo calificaron como un problema de seguridad y nos imponen este castigo. El problema con la Concacaf es que no hay un comité con el que se pueda hacer apelaciones.

“En este momento, lo que tenemos que hacer es cumplir el castigo para evitar problemas y tomar medidas correctivas, porque no podemos seguir siendo apercibidos o sancionados. No hay mucho que hacer; es difícil plantear una apelación en un tema de estos con Concacaf”, expresó Marco Vásquez.

La misma sanción la recibió el Real Estelí, por lo que se dio en el Estadio Independencia, en Nicaragua. En ese juego contra Herediano, las tomas televisivas evidenciaban las graderías sobrepobladas, sin que se viera ninguna zona de seguridad libre.

“En nuestro caso, desde el punto de vista de seguridad, volvemos a lo de siempre: hay que decirle a la gente que nos apoye y que nos ayude con el comportamiento, respetando las líneas amarillas. Obviamente, también necesitamos que la gente de seguridad que contratamos nos ayude con eso, porque con esta sanción está claro que eso falló”, destacó el vocero rojinegro.

Vásquez insiste en que no hubo sobrecupo en el Morera Soto, sino que muchas veces los aficionados no se percatan de que están metiendo al club en problemas cuando, por querer ganar más espacio, se desplazan hacia las líneas amarillas.

“Dado que no hay manera de apelar esta sanción y para evitar otras a futuro, o apercibimientos, lo que nos queda es fomentar el tema de educación con el aficionado. También es un tema de entrenamiento con la gente de seguridad, sin duda”, opinó Marco Vásquez.

Aún no está definida la gradería en que se inhabilitará ese 20% del aforo ordenado por Concacaf.

Sin embargo, lo más probable es que sea igual que el 5 de diciembre del año pasado, cuando la final de la Copa Centroamericana tuvo a los mismos protagonistas y la misma sanción. Entonces, no se utilizó el sector popular norte.

Aquella sanción fue porque ya existía un apercibimiento y se presentaron disturbios entre jugadores después de que la Liga superó a Herediano en la tanda de penales para definir al finalista.

Para esta ocasión, aunque el motivo del castigo fue otro, también se enmarca como un incumplimiento de medidas de seguridad.

“El Comité Disciplinario de Concacaf ha sancionado a Liga Deportiva Alajuelense y Real Estelí FC por no implementar medidas de seguridad adecuadas en sus estadios, lo que provocó sobrecupo durante sus partidos de semifinales de la Copa Centroamericana Concacaf 2024 contra Antigua GCF el 30 de octubre y Herediano el 31 de octubre, respectivamente”, versa en la notificación publicada en Concacaf.com.

Ahí mismo se detalla que después de examinar la documentación y las pruebas recabadas durante su investigación, y basándose en el reglamento de la competencia y el Código Disciplinario aplicable, el Comité Disciplinario ha multado a ambos clubes y les ha ordenado disputar su próximo partido de local de la competencia con un aforo máximo del 80%.

“Nosotros le proponemos un sector a Concacaf, que puede ser popular norte, que siempre es lo último que se llena. Esa sería una posibilidad. Este castigo significa menos ingresos en taquilla, pero principalmente menos aficionados apoyando al equipo, y eso es un problema”, afirmó Marco Vásquez.

Ataque a aficionados de Alajuelense

En otro tema disciplinario, aún se desconoce si Concacaf tomó acciones sobre el ataque de integrantes de la barra del Comunicaciones a dos aficionados de Liga Deportiva Alajuelense dentro del Estadio Cementos Progreso, en Guatemala.

“Lo que es público es cuando deciden sancionarte o apercibirte, pero el monto de las multas no es público; eso es lo único que no se dice. No tengo noticias de eso”, aseguró Marco Vásquez.

El partido de ida de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Alajuelense y Real Estelí se disputará el miércoles 27 de noviembre, a las 7 p. m. en el Estadio Independencia, en Estelí.

La Liga cerrará esta final en casa, el miércoles 4 de diciembre a las 7 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

